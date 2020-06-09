【國安立法】陳弘毅：港法律在維護國安方面存４漏洞，立法有必要

基本法委員會委員陳弘毅昨日（８日）表示，香港現有法律在維護國家安全方面存在４個漏

洞，因此港區必須實施國安法。

陳弘毅昨日在政府舉行的《基本法》頒布３０周年網上研討會指出，香港現有的《刑事罪行

條例》，沒有關於顛覆中央人民政府政權和分裂國家方面的條款，只包括叛國罪及煽動叛亂罪。

陳又指，現時的香港法律在國家機密保護方面，亦存在漏洞，由於香港現時的官方機密條例

，只是處理香港政府的官方機密，但未有處理中央政府的官方機密。《香港經濟日報》

