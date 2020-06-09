  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/06/2020 08:54

【國安立法】陳弘毅：港法律在維護國安方面存４漏洞，立法有必要

　　基本法委員會委員陳弘毅昨日（８日）表示，香港現有法律在維護國家安全方面存在４個漏
洞，因此港區必須實施國安法。
　　陳弘毅昨日在政府舉行的《基本法》頒布３０周年網上研討會指出，香港現有的《刑事罪行
條例》，沒有關於顛覆中央人民政府政權和分裂國家方面的條款，只包括叛國罪及煽動叛亂罪。
　　陳又指，現時的香港法律在國家機密保護方面，亦存在漏洞，由於香港現時的官方機密條例
，只是處理香港政府的官方機密，但未有處理中央政府的官方機密。《香港經濟日報》

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道08/06/2020
【紓困措施】邱騰華：書展如期7月舉行　海洋公園本周六重開
生財有道08/06/2020
David Webb患前列腺癌　未來將減少發文全力治病
生財有道08/06/2020
《Online有話兒》李顯龍：亞洲國家承受不起疏遠中國的代價
專訪08/06/2020
【專訪】安我保險：虛擬保險以科技提升服務　冀五年後收支平衡
FOCUS08/06/2020
【FOCUS】「韓流」神話破滅　揭三大深遠影響
生財有道08/06/2020
《開市Good Morning》溫傑：收租股短線水位不多
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金