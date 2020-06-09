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09/06/2020 08:56

【新冠肺炎】袁國勇團隊研究：６７％患者嗅覺受損

　　港大微生物學系講座教授袁國勇及其研究團隊，昨（８日）發表研究結果，證實嗅覺功能障
礙屬新冠肺炎常見而重要的病徵，約６７％確診者嗅覺出現受損，更有患者逾２０天後始恢復嗅
覺功能，強調不容忽視病徵對患者的心理影響。
　　相關研究成果已於國際科學期刊《Ｏｐｅｎ　Ｆｏｒｕｍ　Ｉｎｆｅｃｔｉｏｕｓ
Ｄｉｓｅａｓｅｓ》（中譯：《傳染病公開論壇》）發布。《香港經濟日報》

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