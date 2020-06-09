【新冠肺炎】袁國勇團隊研究：６７％患者嗅覺受損

港大微生物學系講座教授袁國勇及其研究團隊，昨（８日）發表研究結果，證實嗅覺功能障

礙屬新冠肺炎常見而重要的病徵，約６７％確診者嗅覺出現受損，更有患者逾２０天後始恢復嗅

覺功能，強調不容忽視病徵對患者的心理影響。

相關研究成果已於國際科學期刊《Ｏｐｅｎ Ｆｏｒｕｍ Ｉｎｆｅｃｔｉｏｕｓ

Ｄｉｓｅａｓｅｓ》（中譯：《傳染病公開論壇》）發布。《香港經濟日報》

