【網易歸航】網易手遊《率土之濱》寶物系統被指昂貴，惹玩家抗議

《經濟通通訊社９日專訊》網易（０９９９９）周四（１１日）掛牌前夕，旗下重磅手遊《
率土之濱》推出的寶物系統惹玩家不滿。
內媒報道，《率土之濱》本月初推出寶物系統，被玩家批評十分昂貴，要集齊一套頂級裝備
估計需花６０萬元人民幣，而且破壞遊戲平衡，影響到玩家以往消耗大量時間或費用所獲的裝備
。
事件引發玩家抗議，聯合其他玩家向工商局投訴網易，並計劃在周四掛牌當天、網易行政總
裁丁磊直播帶貨時於線上請願等。（ｈｌ）
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