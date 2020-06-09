【網易歸航】網易手遊《率土之濱》寶物系統被指昂貴，惹玩家抗議

《經濟通通訊社９日專訊》網易（０９９９９）周四（１１日）掛牌前夕，旗下重磅手遊《

率土之濱》推出的寶物系統惹玩家不滿。

內媒報道，《率土之濱》本月初推出寶物系統，被玩家批評十分昂貴，要集齊一套頂級裝備

估計需花６０萬元人民幣，而且破壞遊戲平衡，影響到玩家以往消耗大量時間或費用所獲的裝備

。

事件引發玩家抗議，聯合其他玩家向工商局投訴網易，並計劃在周四掛牌當天、網易行政總

裁丁磊直播帶貨時於線上請願等。（ｈｌ）

