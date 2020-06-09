【國安立法】領展：近日股匯穩定，料國安法對投資信心暫影響不大

《經濟通通訊社９日專訊》領展（００８２３）首席策略總監丘兆祺出席電台節目時表示，

近日本港股市和匯市都相對穩定，估計「港區國安法」對投資信心暫時影響不大。

他表示，近數個周末人流有所增加，希望情況可以持續，但相信今年消費市道仍然困難。他

又指，今年減租個案較多，中式酒樓經營較困難，但有個別租戶如超市，生意則有增加，故與商

戶商討租金將因應個別情況作考慮。（ｂｉ）

