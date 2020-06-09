【國安立法】領展：近日股匯穩定，料國安法對投資信心暫影響不大

《經濟通通訊社９日專訊》領展（００８２３）首席策略總監丘兆祺出席電台節目時表示，
近日本港股市和匯市都相對穩定，估計「港區國安法」對投資信心暫時影響不大。
他表示，近數個周末人流有所增加，希望情況可以持續，但相信今年消費市道仍然困難。他
又指，今年減租個案較多，中式酒樓經營較困難，但有個別租戶如超市，生意則有增加，故與商
戶商討租金將因應個別情況作考慮。（ｂｉ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道08/06/2020
【紓困措施】邱騰華：書展如期7月舉行 海洋公園本周六重開
|生財有道08/06/2020
David Webb患前列腺癌 未來將減少發文全力治病
|生財有道08/06/2020
《Online有話兒》李顯龍：亞洲國家承受不起疏遠中國的代價
|專訪08/06/2020
【專訪】安我保險：虛擬保險以科技提升服務 冀五年後收支平衡
|FOCUS08/06/2020
【FOCUS】「韓流」神話破滅 揭三大深遠影響
|生財有道08/06/2020
《開市Good Morning》溫傑：收租股短線水位不多
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰