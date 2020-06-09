林鄭：所有政治委任官員未來一年凍薪

《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥表示，所有政治委任官員，包括行政長官、司
局長、副局長、政治助理未來一年將會凍薪；另外行政會議成員亦同意１０月起凍薪，不按通脹
調整。
她指出，行會決定公務員凍薪，沒有偏離機制，並且已考慮一籃子因素，相信公務員同事會
理解體諒，又指雖然公共財政面對很大挑戰，但政府早前已表明沒計劃裁減公務員，或推行自願
離職計劃。（ｃｗ）
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