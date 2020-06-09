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09/06/2020 10:43

【紓困措施】林鄭：職業介紹所、汽車維修站及洗碗工場等納入支援

　　《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，明白有人關注政府會否
推出第三輪防疫抗疫基金，她認為毋須一定要等第三期，如果見到社會有需要，或有被遺漏的行
業或從業員，政府都會即時填補，馬上支援。
　　她指防疫抗疫基金至今仍有１００億元，除了早前推出針對建造業和洗衣業的支援措施外，
亦計劃針對職業介紹所、汽車維修店，及洗碗工場提供支援，而針對建造業４萬多名「長散工」
及洗衣業的行業支援計劃，亦即將接受申請。
　　另外，林鄭月娥宣布，針對失業人士的申領綜援資產上限會放寬，政府會加碼推出僱員再培
訓局的「愛增值計劃」，原本只針對失業及就業不足人士申領的現金支援計劃，會擴大至涵蓋正
領取在職家庭津貼及學生資助的約２０萬個家庭。
　　她又提到，今明兩年畢業的大學生、專上學院學生或中六學生都可能會面對就業困難，政府
已經加開５０００個暑期實習職位，為畢業生提供就業機會。防疫抗疫基金早前亦預留６０億元
，推出３萬個有時限的職位，當中１萬多個職位是政府與私營公司合作，包括環境局轄下的綠色
就業計劃，以及發展局針對工程、建築、測量、規劃、園境界別的私人公司聘請新畢業生，政府
都會提供補貼。（ｃｌ）

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