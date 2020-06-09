【夜期時段】即月期指報２４７９３點，跌７４點，低水２６４點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８２８點，跌３９點，低水
２２９點，最新報２４７９３點，跌７４點，低水２６４點，合約成交８８８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０００５點，跌７點，低水１１６點，最新報９９８３點
，跌２９點，低水１３８點，合約成交５２８張。
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