【夜期時段】即月期指報２４７９３點，跌７４點，低水２６４點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４８２８點，跌３９點，低水

２２９點，最新報２４７９３點，跌７４點，低水２６４點，合約成交８８８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０００５點，跌７點，低水１１６點，最新報９９８３點

，跌２９點，低水１３８點，合約成交５２８張。

