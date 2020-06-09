《再戰明天》英倫銀行總裁貝利發表，中美公布５月消費者物價指數

《經濟通通訊社９日專訊》明晚（１０日），英倫銀行總裁貝利在網絡研討會上發表談話，

美國公布５月消費者物價指數。



＊英倫銀行總裁貝利在網絡研討會上發表談話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚８：３０ｐｍ，英倫銀行總裁貝利在世界經濟論壇網

絡研討會上發表談話。９：００ｐｍ，歐盟英國退歐事務談判首席代表巴尼爾就英退協商情況發

表談話。９：３０ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在國際與歐洲事務研究所（ＩＩＥＡ）組織的

線上活動中講話。



＊中國及美國公布５月消費者物價指數＊



在數據方面，明早７：５０ａｍ，日本公布４月核心機械訂單，年率跌幅料由０﹒７％擴大

至１３﹒２％。日本５月生產者物價指數，年率跌幅料由２﹒３％上升至２﹒４％。

９：３０ａｍ，中國公布５月消費者物價指數，年率料由３﹒３％下滑至２﹒７％；生產者

物價指數年率，料由３﹒１％上升至３﹒３％。

明晚８：３０ｐｍ，美國公布５月消費者物價指數，月率料由下滑０﹒８％升上持平；年率

料維持於０﹒３％。



＊萬威國際派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：萬威國際（００１６７）和羅馬集團（０８０７２）等。

（ｈｏ）

