  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/06/2020 10:59

【國泰有救】傳國泰航空獲政府出手打救，提供財務援助

　　《經濟通通訊社９日專訊》太古（０００１９）、國泰航空（００２９３）及國航
（００７５３）今早齊齊停牌涉及內幕消息，市場隨即傳聞四起，除傳出太古或會出售國泰股權
予國航外，有本地媒體更引述消息指，政府將會出手拯救國泰。
　　《無綫新聞》引述消息報道，政府將會出手救國泰，向國泰提供財政援助，最快於今日下午
召開記者會公布其形式及金額。（ｙｗ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS09/06/2020
【FOCUS】美股、就業藏蠱惑　肺疫難言「駛過萬重山」
生財有道09/06/2020
《開市Good　Morning》熊麗萍：蒙牛下半年盈利會改善
生財有道08/06/2020
【紓困措施】邱騰華：書展如期7月舉行　海洋公園本周六重開
生財有道08/06/2020
David Webb患前列腺癌　未來將減少發文全力治病
生財有道08/06/2020
《Online有話兒》李顯龍：亞洲國家承受不起疏遠中國的代價
專訪08/06/2020
【專訪】安我保險：虛擬保險以科技提升服務　冀五年後收支平衡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金