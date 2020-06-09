【國泰有救】傳國泰航空獲政府出手打救，提供財務援助

《經濟通通訊社９日專訊》太古（０００１９）、國泰航空（００２９３）及國航
（００７５３）今早齊齊停牌涉及內幕消息，市場隨即傳聞四起，除傳出太古或會出售國泰股權
予國航外，有本地媒體更引述消息指，政府將會出手拯救國泰。
《無綫新聞》引述消息報道，政府將會出手救國泰，向國泰提供財政援助，最快於今日下午
召開記者會公布其形式及金額。（ｙｗ）
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