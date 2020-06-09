【國泰有救】賀以禮：感謝港府注資，料第四季提交營運規模建議

《經濟通通訊社９日專訊》國泰航空（００２９３）落實３９０億元資本重組計劃，主席賀

以禮表示，該計劃共分三部分，旨在為國泰航空提供充足的資金以應對全球航空業下滑，並提供

一個穩定的財務平台，讓國泰航空全面檢討業務及進行業務轉型，並對港府注資表示感謝。

他指，自去年以來，國泰航空經歷一連串的挑戰，包括去年中香港的社會情況令客運需求急

速下滑，艱難的經營環境更隨著新型冠狀病毒疫情爆發而變得更加嚴竣。而據國際航空運輸協會

預計，國際客運需求最早於２０２３年才能重返疫情前的水平。相較其他國際航空公司，國泰航

空並無經營本地航線，需要完全跨境旅遊活動，故更首當其衝。由於跨境旅遊正受嚴格限制，加

上隔離措施的影響，因此國際客運在短期內難以回復正常安排。



＊第四季將提交營運規模及模式建議＊



他續指，儘管國泰航空已採取多項措施，包括將客運運力削減９７％、高級管理層減薪、延

遲新飛機訂單、將舊飛機提前退役、以及實施一項自願性特別休假計劃等，惟客運收益已跌至去

年約１％的水平，即是自２月以來每月淨資金支出大約２５億至３０億元。為進一步提高競爭力

，集團將進行新一輪的高級管理層減薪計劃，以及第二輪的員工自願性特別休假計劃。

他又透露，集團管理層將於第四季就國泰航空最合適的營運規模及模式向董事局提出建議，

務求在滿足香港的航空旅遊需求的同時，能讓集團得以保持健康的財政狀況。（ｙｗ）

