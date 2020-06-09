《經濟通通訊社９日專訊》反修例事件一周年，行政長官林鄭月娥表示，每個人都要汲取教
訓，亦希望各立法會議員也汲取教訓，香港承受不起亂局，香港人希望有安定環境、安居樂業，
外圍經濟大衰退，大家更需要回復正常生活。
至於《港區國安法》，她說是由全國人大常委會立法，她不能推測條文，不過市民都應把握
機會發表意見，又指禁止聚集的措施，說限聚令目的是要避免一大群人的群組聚集，超市和電影
院等地雖然有多人進入，但大家並非為同一目的，故並不視為一個群組。（ｂｎ）
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09/06/2020 10:44
【修例風暴】反修例事件一周年，林鄭月娥：香港承受不起亂局
《經濟通通訊社９日專訊》反修例事件一周年，行政長官林鄭月娥表示，每個人都要汲取教
訓，亦希望各立法會議員也汲取教訓，香港承受不起亂局，香港人希望有安定環境、安居樂業，
外圍經濟大衰退，大家更需要回復正常生活。
至於《港區國安法》，她說是由全國人大常委會立法，她不能推測條文，不過市民都應把握
機會發表意見，又指禁止聚集的措施，說限聚令目的是要避免一大群人的群組聚集，超市和電影
院等地雖然有多人進入，但大家並非為同一目的，故並不視為一個群組。（ｂｎ）
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