【修例風暴】反修例事件一周年，林鄭月娥：香港承受不起亂局

《經濟通通訊社９日專訊》反修例事件一周年，行政長官林鄭月娥表示，每個人都要汲取教

訓，亦希望各立法會議員也汲取教訓，香港承受不起亂局，香港人希望有安定環境、安居樂業，

外圍經濟大衰退，大家更需要回復正常生活。

至於《港區國安法》，她說是由全國人大常委會立法，她不能推測條文，不過市民都應把握

機會發表意見，又指禁止聚集的措施，說限聚令目的是要避免一大群人的群組聚集，超市和電影

院等地雖然有多人進入，但大家並非為同一目的，故並不視為一個群組。（ｂｎ）

