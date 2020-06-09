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09/06/2020 16:18

【國泰有救】賀以禮：國泰對保就業計劃有興趣，未來數天將作決定

　　《經濟通通訊社９日專訊》國泰航空（００２９３）公布資本重組計劃，集資總額約３９０
億元。集團主席賀以禮表示，集團對政府的保就業計劃有興趣，將於未來數天作決定，集團行政
總裁鄧健榮補充，該計劃期限於本周截止，本周末將會有決定。
　　對於政府將派出兩名觀察員出席董事局會議，賀以禮指，歡迎政府作出相關安排，此舉有助
政府保護他們在國泰的投資，並指政府無意做長期股東，不會參與國泰管理，亦沒有投票權，主
要透過該兩名觀察員增加對政府的透明度。（ｂｎ）

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