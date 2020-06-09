【國泰有救】機管局：歡迎政府投資國泰以支持其資本重組計劃

《經濟通通訊社９日專訊》機管局公布，歡迎政府投資國泰航空（００２９３）以支持其資
本重組計劃，新冠肺炎疫情為航空業帶來前所未見的持續挑戰，國泰是香港主要的基地航空公司
，維持其競爭力及運作，對鞏固香港的國際航空樞紐地位至為重要，機管局會繼續與基地航空公
司及機場同業緊密合作，為疫情過後的航空交通復甦作準備。（ｂｎ）
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