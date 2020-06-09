《小傳日記》舊經濟主角，地產繼續托；魚缸七連升，牛市勢再迎？

《小傳日記》噚晚（８日）花旗魚缸繼續炒，聯儲局放寬中小企抗疫貸款條款，加上「孖屐

」繼續憧憬歐美經濟活動重啟，刺激納指盤中一度破頂。香江魚缸今早（９日）亦高開１２９點

報２４９０６點，之後受大摩唱好嘅賭佬走高，吉利汽車（００１７５）憑住利好消息迎頭趕上

，加上班舊經濟佬好似本地磚頭同錢莊繼續興奮，帶動魚缸最高見２５２５３點升超過４７０點

，再破二萬五關。臨近收市，美股指數期貨突然倒跌，魚缸升幅迅速收窄。最終魚缸依然穩守二

萬五關，收報２５０５７點，升２８０點或升１﹒１３％，七連升累漲２０９５點或逾９個巴仙

，勁！依家魚缸由３月中低位２１１３９點反彈逾１９巴仙，距離坊間以由低位回升兩成來指標

熊市轉牛市又近咗一步，而與牛熊線（約２６３３１點）比較仲有千幾點差距，好友繼續努力呀

！

國企指數全日報１０１２１點，升１１２點或升逾１巴仙。全日主板成交１２４２﹒５２億

銀減少近４巴仙。

Ａ場都強勢，上證綜指報２９５６點，升１８點或升逾半個巴仙。深證成指報１１２８４點

，升６８點，亦有逾半個巴仙升幅，總成交６２０３﹒１４億銀人仔。

重磅藍戰士方面，ＱＱ（００７００）起飛１巴仙，報４３３﹒８銀；ＡＩＡ（０１２９９

）彈起近３巴仙，報７４﹒２銀；大笨象（００００５）潛水近２巴仙，報４０﹒３５銀；神州

移動（００９４１）炒高近４巴仙，報５５﹒９銀；生發發（００３８８）跪低近１巴仙，報２

９０﹒８銀。



＊地產追落後齊齊向上抽，政府債發行內險見升浪＊



磚頭同收租佬依然係「孖屐」近期焦點，不停追落後。九龍倉置業（０１９９７）抽高近６

巴仙，報３５﹒９銀，係全日最佳表現藍戰士；領展（００８２３）抽高近４巴仙，報６８﹒５

５銀；恆地（０００１２）起飛近３巴仙，報３２﹒４銀；新地（０００１６）起飛逾２巴仙，

報１０２﹒８銀；新世界（０００１７）彈起近３巴仙，報９﹒２８銀。

花旗料內險將受惠政府債發行急增，加上近期國債收益率普遍上升，內險佬今日都好醒神！

國壽（０２６２８）彈起近半成，報１７﹒０４銀；平保（０２３１８）升唔夠１巴仙，報８２

﹒２銀；新華保險（０１３３６）鏟高近２巴仙，報２７﹒４銀；太平（００９６６）鏟高近２

巴仙，報１３﹒０８銀；財險（０２３２８）起哄１巴仙，報７﹒４４銀。



＊賭仔他屐高個價好扲撈，孖屐最食得體品佬敗北＊



舊經濟佬持續旺場，馬交佬今日接力，大行亦爭住唱好佢地。其中富瑞預料，６月份嘅博彩

總收入應持平，同時預期短期內香江、寶島同神州將放寬邊境限制；而大摩就上調多隻馬交佬嘅

「他屐」，金沙（０１９２８）跳高逾３巴仙，報３４﹒１銀；美高梅（０２２８２）起哄近３

巴仙，報１０﹒６２銀；永利馬交（０１１２８）彈近７巴仙，報１５﹒６２銀；銀娛（０００

２７）踼高近２巴仙，報５６﹒３５銀。

地攤經濟概念股疑似散水，但內需佬個別發展，蒙牛（０２３１９）今日發咗個盈警，預料

上半年盈利倒退最多六成，但仍然飆逾５巴仙，報３０﹒８銀係最佳表現國貨佬；體育用品佬表

現就頹咗啲，李寧（０２３３１）挫近７巴仙，報２５﹒１銀；安踏（０２０２０）走低逾３巴

仙，報７３﹒９５銀係最差表現國貨佬；啤酒佬有反彈，青啤（００１６８）揚逾１巴仙，報５

５﹒９銀；潤啤（００２９１）抽高逾１巴仙，報４４﹒４銀。



＊供股救國泰還欠政府債，藥佬再炒起合作夠鑊氣＊



鐵鳥今日繼續有得彈，「屐飛」國泰（００２９３）宣布３９０億重組計劃，今日同大股東

太古（０００１９）以及股東國航（００７５３）都停牌；另外，神州增加武漢為備用第一入境

點，其他神州鐵鳥繼續有得升，南航（０１０５５）抽高近５巴仙，報４﹒１３銀；東航（００

６７０）踼高近３巴仙，報３﹒１８銀；首都機場（００６９４）就碌低近３巴仙，報５﹒６３

銀。

藥佬今日又落鑊，信達生物（０１８０１）同羅氏集團合作研發腫瘤治療藥，踢高近４巴仙

，報４８﹒３５銀；東陽光藥（０１５５８）胰島素注射液處於待發批件階段，炒高逾一成，報

１５﹒５銀；綠葉製藥（０２１８６）附屬新藥獲花旗國批准啟動臨床試驗，急升逾８巴仙，報

４﹒４８銀；醫療器械股表現亦唔錯，微創醫療（００８５３）起哄逾７巴仙，報２３﹒６５銀

；在線醫療佬阿里健康（００２４１）連跌三日後反彈近４巴仙，報１９﹒７銀。請請！



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