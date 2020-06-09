舊經濟股續跑出，港股七連揚，飆２８０點收２５０５７受制百天線

《經濟通通訊社９日專訊》美國上周五（５日）公布的就業數據遠較市場預期理想，令市場

憧憬當地經濟會加快復甦，利好美股氣氛。美股周一延續強勢，納指連續第二個交易日創歷史新

高，道指連續第六個交易日上升，收升４６１點。港股連升六日後，今日再漲，續創近三個月高

。恆生指數高開１２９點，開報２４９０６點，早段升幅曾縮至６０點見２４８３７點全日低位

，之後拉升重上２５０００點水平。午後在本地地產股支持下，恆指升幅擴大，曾飆逾４７０點

，見２５２５３點，續創３月１１日以來新高，收復１００天線（約２５１４４點）。不過匯控

（００００５）尾市跌幅再次擴大，恆指未企穩２５１００點水平，最終收報２５０５７，上升

２８０點或上升１﹒１３％，百天線得而復失，惟仍可連升七日累漲２０９５點或９﹒１３％。

國企指數報１０１２１，上升１１２點或上升１﹒１２％。全日主板成交１２４２﹒５２億

元減少３﹒９％。

Ａ股方面，上證綜指收報２９５６，上升１８點或上升０﹒６２％；深證成指報１１２８４

，上升６８點或上升０﹒６１％。兩市全日成交６２０３億元，按日減少９﹒４％。

藍籌股方面，匯控跌１﹒５９％，報４０﹒３５元；急升兩日的恆生（０００１１），今日

跌０﹒６５％，報１３８﹒５元；騰訊（００７００）升０﹒８８％，報４３３﹒８元；港交所

（００３８８）跌０﹒６８％，報２９０﹒８元；友邦保險（０１２９９）上升２﹒７％，報

７４﹒２元；中移動（００９４１）炒落後飆３﹒６１％，報５５﹒９元；建行（００９３９）

升０﹒７９％，報６﹒３４元。



＊本港地產股上揚，恆地升近３％＊



本港地產收租股表現續勁，領展（００８２３）升３﹒６３％，報６８﹒５５元；恆地

（０００１２）明日除息，今日股價升２﹒８６％，報３２﹒４元；新地（０００１６）漲

２﹒２９％，報１０２﹒８元；長實（０１１１３）升２﹒２５％，報４７﹒８元；信置

（０００８３）走高０﹒８％，報１０﹒１４元；新世界（０００１７）升２﹒６５％，報

９﹒２８元。國泰（００２９３）重組集資，兼引港府入股，連同太古Ａ（０００１９）及太古

Ｂ（０００８７）明日復牌，同系的太古地產（０１９７２）則揚４﹒５７％，報２０﹒６元。

「ＡＴＭＸ」四股各自發展，小米（０１８１０）１３元大關得而復失，高見１３﹒２６元

，收市升０﹒９３％，報１２﹒９８元；小米連續兩日獲北水追捧，居北水買入榜第二位，上日

（８日）北水淨買入２﹒５億元；阿里巴巴（０９９８８）無升跌，報２１２﹒４元；美團點評

（０３６９０）自上周五高見１６５﹒９元後倒跌，今日再跌２﹒１３％，報１５１﹒５元已連

跌第３日。

外電報道，沙特阿拉伯將於６月底結束自願額外減產。另外，科威特和阿聯酋亦不打算延長

自願額外減產。受消息影響，國際油價下跌。三桶油隨市升，原油ＥＴＦ則向下。中石油

（００８５７）升１﹒４１％，報２﹒８７元；中海油（００８８３）上升０﹒２１％，報

９﹒５５元；中石化（００３８６）上升２﹒２２％，報３﹒６８元；Ｆ三星原油期

（０３１７５）下跌５﹒４４％，報２﹒６４２元；ＦＧＸ原油（０３０９７）下跌５﹒０８％

，報２﹒２７８元。



＊大摩唱好濠賭股，永利澳門飆近７％＊



摩根士丹利發表報告，料濠賭股將會在邊境口岸開放的預期中率先反彈，並受惠於賭收和利

潤按月回升，上調多隻濠賭股目標。永利澳門（０１１２８）飆６﹒５５％，報１５﹒６２元；

金沙（０１９２８）升３﹒４９％，報３４﹒１元；銀娛（０００２７）漲１﹒９％，報

５６﹒３５元；澳博（００８８０）漲１﹒６８％，報９﹒７元；美高梅（０２２８２）升

２﹒９１％，報１０﹒６２元；新濠國際（００２００）上升１﹒２３％，報１７﹒２８元。

信義光能（００９６８）料中期多賺逾３５％，獲花旗升目標，股價升１﹒２７％，報

６﹒３６元；信義玻璃（００８６８）料中期純利減少最多４０％，飆５﹒０９％，報９﹒５元

；同系信義能源（０３８６８）升０﹒８９％，報２﹒２６元。另外，保利協鑫（０３８００）

走高９﹒７６％，報０﹒２７元；協鑫新能源（００４５１）升５﹒９４％，報０﹒１０７元；

光大綠色環保（０１２５７）升６﹒１％，報３﹒１３元。

地攤概念股繼續散水，上日大跌近兩成一的五菱汽車（００３０５），股價進一步下插，再

插１５％，報０﹒４２５元；華南城（０１６６８）也逆市下跌，跌１﹒１９％，報０﹒８３元

。（ｃａ）

