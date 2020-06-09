《鍾之日記》港府出手，國泰有救

《鍾之日記》６月９日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



太古Ａ（０００１９）、太古Ｂ（０００８７）、國泰航空（００２９３）及中國國航

（００７５３）今早集體停牌，全港密切關注，直至中午國泰揭盅，宣布一項集資３９０億元的

重大資本重組計劃，要知道國泰目前市值也不過３９３億元，換言之計劃完成後國泰市值將翻一

番。

計劃的核心在於香港政府出手打救。國泰建議向一家香港政府成立的公司發行優先股，認購

金額１９５億元，並會發行可認購股份的認股權證，總行使價１９﹒５億元，政府亦會向國泰提

供７８億已承擔過渡貸款融資。另外，國泰建議每１１股供７股，每股４﹒６８元，較前收市價

８﹒８１元，折讓約４６﹒９％。

值得留意的是，重組完成後，香港政府將成為國泰第四大股東，持股６﹒０８％，港府加上

國航及卡塔爾航空的持股總和為４３﹒６３％，將超過太古的４２﹒２６％。另外，香港政府將

根據《財政司司長法團條例》，任命兩名觀察員出席國泰董事局會議，接觸管理層及了解信息。

國泰在面對反修例示威及新型冠狀病毒肺炎疫情的打擊下，財務出現困難，國泰主席賀以禮

表示，該計劃旨在為國泰航空提供充足的資金，並提供一個穩定的財務平台讓國泰全面檢討及轉

型，他對港府注資表示感謝。

財政司司長陳茂波出席記者會時表示，投資國泰是為確保香港國際航樞紐的地位，以減低關

鍵系統性風險，又強調國泰對香港經濟非常重要，因航空業佔本港ＧＤＰ的４﹒９％。除了政治

干預國泰的疑慮之外，國泰重組計劃的另一個爭議點在於，香港將透過土地基金的外匯基金進行

投資，陳茂波解釋指是不希望計劃在立法會進行長時間的審議，且審議過程有可能涉及大量敏感

資料。國泰將於明日早上９時正復牌。



＊港股七連升，Ａ場三個月高＊



港股連升六日後，今日再漲，續創近三個月高。恆生指數高開１２９點，開報２４９０６點

，午後在本地地產股支持下，恆指升幅擴大，曾飆逾４７０點，見２５２５３點，續創３月

１１日以來新高。不過匯控（００００５）尾市跌幅再次擴大，恆指未企穩２５１００點水平，

最終收報２５０５７，上升２８０點或上升１﹒１３％，連升七日累漲２０９５點或９％。

滬深股市今早窄幅高開後升勢擴大，滬綜指全日升０﹒６２％，報２９５６﹒１１點，錄三

連升，至今年３月１１日以來新高。兩市全日成交６２０３億元人民幣，按日減少９﹒４％。

中國與西方陣營國家關係持續變差，情況值得關注。據外電引述日本政府消息人士指，日本

希望在下次七國集團（Ｇ７）外長會議上，起草關於反對中國在香港落實國安法的聯合聲明；至

於澳洲，中國日前呼籲本國公民避免去澳洲旅遊，今日又發留學預警，指疫情期間澳洲發生多起

針對亞裔的歧視性事件，提醒留學人員謹慎選擇赴澳或返澳學習。



＊物管股現「抽水潮」，佳兆業美好折讓一成配股＊



佳兆業美好（０２１６８）計劃以先舊後新形式，向不少於六名獨立第三方配售１４００萬

股，每股３２﹒５５元，較昨日（８日）收市價３６﹒１５元折讓９﹒９６％，佔擴大後股本９

﹒０９％。所得款項淨額約４﹒５１億元，擬用作日後機遇出現時的潛在業務發展或投資、一般

營運資金及一般企業用途。

今個月有多隻物管股相斷宣布配股，除了佳兆業美好，綠城生活（０２８６９）、永升生活

（０１９９５）也在本月３日及４日配股，兩股的配售價均較前一交易日折讓約７％。

對於物管股會否引發配售潮，摩通認為，大部分企業手頭上有充分淨現金，但提醒現金較少

、股價及市盈率創新高及近期未有並購的企業，若遇上合適收購機會時，或會透過配股集資。

該行又指，年初至今宣布併購的物管股，於七個交易日後相對平均增長１１％，因此更傾向

選擇近期可能作並購的企業。

佳兆業美好今早以接近配股價開市，雖其後稍收復失地，但仍收瀉６﹒９％，報３３﹒６５

元。綠城服務亦續跌１﹒８％，而永升生活今日反彈１﹒１％。其他同業普遍走低，保利物業（

０６０４９）挫３﹒４％，奧園健康（０３６６２）跌２﹒２％；惟雅生活（０３３１９）升０

﹒９％。



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