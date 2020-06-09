《中國要聞》財政部：不能因為財政困難就違規舉債，製造新風險

《經濟通通訊社９日專訊》全國財政廳（局）長座談會昨日（８日）召開。會議強調，加強

地方政府債務管理，不能因為應對疫情就不重視債務風險，不能因為財政困難就違規舉債製造新

的風險，絕不為解決短期問題而留下後遺症，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

在政府債券發行和使用上，會議指出，要堅持「資金跟著項目走」的原則，將專項債券資金

主要用於中央確定的重點領域、重大戰略項目，帶動民間投資，有效支持補短板、惠民生、促消

費、擴內需。

同時，要嚴格專項債券項目合規性審核和風險把控。管好用好抗疫特別國債資金。堅決防止

項目一批了之、資金一撥了之，杜絕「蘿蔔快了不洗泥」現象，切實提高資金使用效益。要切實

加強財政資金管理，一筆一筆審批，全程跟蹤監控。

會議又強調，地方各級政府要大力壓減一般性支出。嚴把支出預算關口，大力壓減一般性支

出，除疫情防控、應急救災事項外，預算執行中一般不再追加預算。堅決落實減稅降費政策，盤

活存量資金資源資產，加強預算執行管理，確保財政政策和資金盡快見到實效，發揮好穩定經濟

增長的關鍵作用。

財政部長劉昆在兩會期間表示，今年積極的財政政策要更加積極有為，預計今年財政收入將

會下降，中央和地方都會受到影響，地方政府減收增支的規模料在８０００－９０００億元人民

幣，一些地方保基本民生、保工資、保運轉面臨較大壓力。（ｌｃ）

