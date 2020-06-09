【新冠肺炎】民航局調整赴京國際航班第一入境點，新增武漢作備用

《經濟通通訊社９日專訊》中國民航局發公告，決定調整目的地為北京的國際客運航班指定

第一入境點。自６月８日零時開始，上海暫停作為第一入境點，增加成都、長沙、合肥、蘭州為

第一入境點，增加武漢為備用第一入境點。

調整後，目的地為北京的國際客運航班指定第一入境點為：成都、長沙、合肥、蘭州、天津

、石家莊、太原、呼和浩特、濟南、青島、南京、沈陽、大連、鄭州、西安、武漢共１６個，其

中武漢為備用入境點。（ａｃ）

