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09/06/2020 16:04

【新冠肺炎】深圳：部分疫苗項目進入動物試驗階段

　　《經濟通通訊社９日專訊》深圳市科技創新委主任梁永生表示，深圳已分５批次推動２０個
科研攻關項目，獲得國家、省、市新冠肺炎疫情應急防治技術專項立項，立項資助金額２８５０
萬元人民幣。將擇優資助２１個「新型冠狀病毒感染應急防治」專項自由申報項目，圍繞藥物、
疫苗研發等開展研究，資助金額約６８５０萬元人幣。
　　在疫苗研發方面，梁永生表示，同步開展滅活疫苗、重組蛋白疫苗、病毒載體疫苗、核酸疫
苗的研發，部分疫苗項目進入動物試驗階段。（ａｃ）

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