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09/06/2020 14:09

【華為風波】台積電：冀其他訂單可取代華為，已定美國晶片廠地址

　　《經濟通通訊社９日專訊》蘋果及華為的主要晶片製造商－－台積電稱，已選定美國亞利桑
州晶片生產廠的地址。同時，美國聯邦、州政府已同意提供補貼。
　　台積電董事長劉德音在股東會上對股東表示，正在研究為華為生產晶片的最新限制措施，對
問題最終得到解決抱有希望。他補充，如果因美國收緊對這家中國最大科技公司的限制而損失這
部分業務的話，其有信心其他客戶可以填補由此產生的空缺。（ｊｔ）

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