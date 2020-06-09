【華為風波】台積電：冀其他訂單可取代華為，已定美國晶片廠地址

《經濟通通訊社９日專訊》蘋果及華為的主要晶片製造商－－台積電稱，已選定美國亞利桑
州晶片生產廠的地址。同時，美國聯邦、州政府已同意提供補貼。
台積電董事長劉德音在股東會上對股東表示，正在研究為華為生產晶片的最新限制措施，對
問題最終得到解決抱有希望。他補充，如果因美國收緊對這家中國最大科技公司的限制而損失這
部分業務的話，其有信心其他客戶可以填補由此產生的空缺。（ｊｔ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道09/06/2020
【國泰有救】國泰公布390億資本重組 政府承擔273億入股6%
|FOCUS09/06/2020
【FOCUS】美股、就業藏蠱惑 肺疫難言「駛過萬重山」
|生財有道09/06/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：蒙牛下半年盈利會改善
|生財有道08/06/2020
【紓困措施】邱騰華：書展如期7月舉行 海洋公園本周六重開
|生財有道08/06/2020
David Webb患前列腺癌 未來將減少發文全力治病
|生財有道08/06/2020
《Online有話兒》李顯龍：亞洲國家承受不起疏遠中國的代價
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰