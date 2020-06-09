【海南自貿】民航局：海南自貿港分階段、分步驟試點開放第七航權

《經濟通通訊社９日專訊》民航局發布《海南自由貿易港試點開放第七航權實施方案》的通
知。方案提出，民航局在現有航權安排之外，鼓勵並支持指定的外國空運企業在海南省具有國際
航空運輸口岸的地點經營第三、四、五航權，以及試點經營第七航權的定期國際客運或貨運航班
，第七航權航班每條航線客、貨總班次最高每周分別為７班。
海南省目前已開放的第三、四、五航權航班無班次限制。（ｊｔ）
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