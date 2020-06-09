【貿易再戰】中國去年對澳洲投資驟減近六成，創１２年新低

《經濟通通訊社９日專訊》過去十多年間，中國曾在相當長的一段時間內與澳洲保持良好關

係。畢馬威澳洲分公司亞洲業務主管弗格森（Ｆｅｒｇｕｓｏｎ）在一份聲明中表示：自

２００８年以來，中國企業向澳洲投資超過１０７０億美元，這些資金對當地經濟增長起了非常

重要的推動作用。不過，新的投資正在放緩。

畢馬威與悉尼大學聯合發布的最新報告顯示，２０１９年中國對澳洲投資下降５８﹒４％，

至３４億澳元（約合２３﹒９億美元），創下自２００７年以來新低。中國在澳洲的投資交易數

量下降４３％，從２０１８年的７４筆降至４２筆。其中最大一筆交易是蒙牛乳業

（０２３１９）１５億澳元收購貝拉米（Ｂｅｌｌａｍｙ’ｓ），佔去年中國對澳投資總額的

４３﹒７％。

悉尼大學的亨德里斯切克（Ｈａｎｓ Ｈｅｎｄｒｉｓｃｈｋｅ）說，中國在２０１９年對

外投資全面下降，但對澳洲的投資下降速度比對其他西方國家，如美國要快。不過，儘管中澳直

接商業投資銳減，但報告顯示，上個財政年度中澳雙邊貿易仍勁增２１％，達２３５０億美元。



＊中國對澳洲的投資在未來一年將持續低迷＊



弗格森認為，導致中國去年在澳投資下降的因素包括中國更嚴格的海外交易監管、國有企業

減少在已開發國家的投資並轉向開發中國家，以及中國對澳洲政府加強投資審查的負面看法。他

指出，中國對澳洲的投資在未來一年將持續低迷。

雖然中國仍是澳洲最大的貿易夥伴，但新冠肺炎疫情爆發以來，愈來愈多跡象表明兩國之間

的分歧在擴大。澳洲在疫情源頭國際調查上的堅持，導致兩國從經貿到旅遊領域均「短兵相接」

。中國目前已大幅上調澳洲進口大麥關稅，澳洲上周五（５日）則宣布對尋求購買敏感資產的外

國投資者實施更嚴格的審查制度，及後中國文旅部以種族歧視為由建議中國遊客切勿前往澳洲旅

遊。（ｗｌ）

