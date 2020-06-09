【新冠肺炎】中國教育部首發留學預警：提醒留學生謹慎赴澳返澳

《經濟通通訊社９日專訊》國家教育部表示，澳洲主要高校計劃於７月前後陸續開學。全球

新冠肺炎疫情擴散蔓延勢頭沒有得到有效控制，國際旅行和開放校園存在風險。疫情期間，澳洲

發生多起針對亞裔的歧視性事件。教育部提醒廣大留學人員做好風險評估，當前謹慎選擇赴澳或

返澳學習。

文化和旅遊部上周五（５日）亦以種族歧視等理由，建議中國遊客切勿前往澳洲旅遊。

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