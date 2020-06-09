【ＦＯＣＵＳ】美股、就業藏蠱惑，肺疫難言「駛過萬重山」

【ＦＯＣＵＳ】標指收復全部失地、納指刷新歷史新高、花旗國失業率似見頂、鐵礦石價格

飛升、石油之王沙特帶頭提價……全球肺疫日新增曲線遠未撫平，多項經濟指標卻顯示「衰退遠

去，復甦來臨」之相，大流行下的世界是否真的如此輕易就已「駛過萬重山」？

當頭淋冷水者之一為世界銀行，其發布最新《全球經濟展望》預計，今年全球經濟將萎縮

５﹒２％，悲觀過ＩＭＦ４月時預測的下降３％；其中新興經濟體萎縮２﹒５％，為至少６０年

來首次。



＊ＦＡＡＮＧ等成長股一漲遮千醜＊



錄逾２﹒１萬肺疫亡魂的紐約，本周迎來謹慎重開的里程碑時刻，防疫封鎖放鬆帶動經濟前

景樂觀預期，標普５００指數周一（８日）全數收復今年以來失地，納指更刷新歷史新高。加上

中國服務業ＰＭＩ回升至十年新高，花旗國上周非農就業出人意料增加２﹒５Ｍ，都顯示「衰退

遠去，復甦來臨」之相。

另一指標則是大宗商品價格，時逢中國５月原油進口量激增至創紀錄的日均１１３４萬桶，

布油上周錄七連漲，石油之王沙特宣布大幅調高７月對亞洲區客戶官方定價每桶６﹒１美元，升

幅為２０年最大；鐵礦石價格同飛升，大商所８月期貨價逼近每噸８００元；有「銅博士」之稱

的銅價，亦升至三個月高位的每噸逾５７００美元。

不過，所謂Ｓｔｏｃｋ ｍａｒｋｅｔ ｉｓ ｎｏｔ ｔｈｅ ｅｃｏｎｏｍｙ，拋開亞

特蘭大聯儲預估美國二季度ＧＤＰ恐暴跌近５３％，美股此輪勁彈實則由大型成長股帶動（首５

月平均漲幅６﹒１％ ＶＳ 小型價值股平均跌幅２５﹒６％），且ＦＡＡＮＧ五巨頭佔標指總

市值比例已達至２０００年科網泡沫爆破以來最高的約２０％。



＊新興經濟體料６０年來首現萎縮＊



此外，花旗國勞工統計局承認，由於對勞動者的錯誤分類，５月真實失業率或較上周五

（５日）公布的失業率高出３個百分點，意味差過４月大蕭條以來最差表現的１４﹒７％。

而隨著沙特等中東三國周一宣布７月起停止每日１１８萬桶自願額外減產，機構正轉向重新

看空油價。高盛就預料布油將回落至３５美元水平，並強調經濟重開利好並未解決潛在的疫情第

二波感染或經濟復甦受阻的不確定性。

事實上，全球感染日新增曲線顯示，除了大洋洲撫平曲線、歐洲新增受控外，南美、亞洲、

非洲的疫情仍在上升惡化中。

世界銀行周一發布最新《全球經濟展望》就預計，疫情將令新興經濟體和發展中經濟體今年

錄得至少６０年來首次收縮（－２﹒５％），多達１億人陷入極端貧困；全球經濟料萎縮５﹒２

％，悲觀過ＩＭＦ在４月時預測的下降３％。世行並提醒多項下行風險，包括疫情持續更久、金

融動盪、全球貿易及供應鏈重組等。

美股趁亂局發財還能持續多久尚未可知，當下一次市場波動率再次飆升，須知低估值才是安

全避風港。

