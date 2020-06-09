【新冠肺炎】衞生署：本港今日無新增本地確診個案

《經濟通通訊社９日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午四時，中心沒有錄得新

增２０１９冠狀病毒病本地確診個案，本港個案累計仍為１１０８宗（包括１１０７宗確診個案

和一宗疑似個案）。

同時，衞生防護中心繼續積極跟進沙田瀝源邨祿泉樓群組個案的流行病學調查和防控工作。

截至今日下午四時，衞生防護中心於祿泉樓共收回１３８３個深喉唾液樣本瓶，當中七個因為樣

本滲漏需要再次提交，１３７６個樣本已完成２０１９冠狀病毒病檢測，除６月２日公布四個呈

陽性反應的確診個案外，其餘樣本均呈陰性反應。



＊祿泉樓仍有兩戶未能取得聯繫＊



中心亦繼續跟進未交回深喉唾液樣本的祿泉樓居民的事宜，截至今日下午四時，中心在房屋

署協助下成功聯繫多一戶居民並確定他們已於４月前遷出祿泉樓，仍有兩戶未能取得聯繫。中心

強烈呼籲及敦促該些仍未能取得聯繫的人士務必盡快根據已發出的醫學測試令聯絡中心人員，並

向中心提交其樣本，以便盡早進行檢測。

此外，截至今日下午四時，中心共收回及檢測２１１７個葵聯邨聯悅樓樣本，沒有樣本呈陽

性反應。



＊再多一名確診者康復出院＊



另外，截至今日中午１２時，過去２４小時有一名確診病人出院（個案編號︰１０４９），

至今共有１０５０名確診或疑似病人康復出院。現時共有５４名確診病人分別於九間醫院留醫，

其中三人情況危殆（個案編號：５９５、１０８４和１０９２），其餘５１人情況穩定。

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