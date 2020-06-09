【新冠肺炎】教育局：中三至中五級跨境學生下周一復課

《經濟通通訊社９日專訊》教育局發言人表示，經各方的努力及協調，現敲定安排中三至中

五級跨境學生於下星期一（１５日）復課，現時本港的中三至中五級跨境學生約有２５００名。

發言人稱，為了減輕家長的經濟負擔，在復課約一個月期間，教育局會為這批跨境學生（中

三至中五級）提供特別交通費用津貼，資助額為臨時校巴服務車費與平時一般公共交通工具車費

的差額，因此可免除學生家庭的額外負擔。



＊兩個跨境口岸有特別安排＊



發言人說，跨境學生的復課安排涉及多個範疇，包括港深兩地的防疫抗疫政策、出入境管制

以至交通安排等。跨境學生的復課安排必須以師生及公眾的健康安全為主要考慮，同時兼顧各方

面的承受能力，因此現時以中三至中五級為限。

特區及深圳市政府會在兩個跨境口岸作出特別安排，方便有關跨境學生每周星期一至星期五

經深圳灣（提早上午６時３０分至８時３０分特別為南行跨境學生辦理入境檢查）或福田╱落馬

洲支線口岸（特別於上午６時３０分至８時３０分（南行）以及下午２時至４時３０分（北行）

為跨境學生辦理出入境檢查）上下課。為避免學生與其他人士有不必要的社交接觸及減低感染風

險，跨境學生會乘搭校巴直接往返港方管制站及學校，而學生在校巴上亦必須佩戴口罩，以確保

衞生。



＊幼稚園高班至小三學生同日復課＊



學生每天過境兩地時均須配合兩地的衞生防疫措施，在滿足相關條件的情況下，跨境學生原

則上在香港可獲豁免強制檢疫，在深圳亦可獲豁免集中隔離醫學觀察。

另外，本地幼稚園高班至小三學生亦將於同日（１５日）復課。教育局呼籲家長及學生積極

配合學校在復課時實施的一系列特別防疫措施，不能鬆懈。局方會繼續與學校及？生署？生防護

中心保持溝通，因應疫情的發展，協助學校採取相應防疫措施。（ｃｌ）

