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09/06/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒８億人幣，買中芯小米沽美團中國建材

　　《經濟通通訊社９日專訊》恆指高開２４７點，報２５０１８點。最高升２４８點報
２５０１８點，最低跌９１點報２４６７８點。恆指收報２４７７６點，升６點或０﹒０３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１５﹒８億元人民幣，增加８４﹒７％。北水淨買入最多的個
股依次是中芯國際（００９８１）、小米集團（０１８１０）、威高股份（０１０６６）；淨賣
出最多的依次是美團點評（０３６９０）、中國建材（０３３２３）、中國平安（０２３１８）

　　主板成交１２９２﹒９３億元減少４﹒１％。其中港股通成交２００億元，佔總成交
１５﹒５％。

＊中芯回Ａ在即，北水續掃貨＊

　　中芯國際申請科創板上市獲上交所受理，７日晚間對科創板首輪問詢做出回復，中芯升
０﹒８１％報１９﹒８６元，北水淨買入３﹒６億元。
　　美銀美林發表研究報告指，對小米的智能手機市場份額增長感正面，予其「買入」投資評級
，目標價１５元。小米集團跌１﹒２３％報１２﹒８６元，北水淨買入２﹒５億元。
　　威高股份升１﹒１７％報１５﹒５８元，北水淨買入１﹒４億元。
　　ＡＴＭＸ現回吐，美團點評連跌兩日，跌２﹒６４％報１５４﹒８元，北水淨賣出１﹒９億
元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　３﹒５６
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　　２﹒５０
　　威高股份　　　　（０１０６６）　　　　　　１﹒４２
　　華虹半導體　　　（０１３４７）　　　　　　１﹒２７
　　中國生物製藥　　（０１１７７）　　　　　　０﹒８２

　　淨沽出最多港股：
　　美團點評　　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒９４
　　中國建材　　　　（０３３２３）　　　　　－１﹒３７
　　中國平安　　　　（０２３１８）　　　　　－０﹒９６
　　中國飛鶴　　　　（０６１８６）　　　　　－０﹒９１
　　微盟集團　　　　（０２０１３）　　　　　－０﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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