《日入而息》國泰３９０億重組獲政府注資，港匯呈強金管局再入市

《今天重點》﹡國泰（００２９３）公布３９０億重組，政府承擔２７３億入股約６％；太

古（０００１９）料認購國泰航空供股股份涉資約５３億元；國航

（００７５３）斥逾３５億認購國泰供股股份，重組後股權下降；麥嘉嘉稱

供股折讓大復牌料先跌後穩，中長前景不明朗

﹡陳茂波稱投資國泰為確保香港國際航樞紐地位；政府透過土地基金投資國泰

，無意長線持有；政府透過土地基金投資國泰，無意長線持有；將不委任政

府官員當國泰航空觀察員；

﹡賀以禮稱感謝港府注資，料第四季提交營運規模建議；國泰對保就業計劃有

興趣，未來數天將作決定；若沒有政府投資，國泰將會倒閉；高層減薪最多

三成，員工未來半年放３周無薪假

﹡港匯呈強，金管局再入市沽１９﹒３８億港元

﹡林鄭月娥稱保就業計劃完成２﹒５５萬份申請，周五起過數；所有政治委任

官員未來一年凍薪

﹡衞生署表示本港今日無新增本地確診個案



《即日市況》﹡舊經濟股續跑出，港股七連揚，飆２８０點收２５０５７受制百天線



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒６２％，連升３日刷新３個月新高



《美元匯價》﹡關注歐盟復甦基金，歐元１﹒１３上不宜高追；歐元最新報１﹒１２８０

╱８２，日圓最新報１０８﹒０５╱０６



《公司業績》﹡國際永勝集團（０８４４１）去年多賺１﹒６５倍，收入升６３％



《公司資訊》﹡工信部中小企業局調研美團點評（０３６９０），冀發揮平台技術和信息優

勢

﹡中國平安（０２３１８）獲《財資》雜誌中國最佳ＥＳＧ投資機構大獎

﹡何超鳳稱未見何鴻燊離世為澳博（００８８０）帶來影響

﹡網易（０９９９９）手遊《率土之濱》寶物系統被指昂貴，惹玩家抗議

﹡領展（００８２３）近日股匯穩定，料國安法對投資信心暫影響不大

﹡佳兆業（０１６３８）屯門地向信銀融資１４﹒１億元

﹡新威斯頓（０８２４２）接管人無意出售股份

﹡瑋俊生物科技（００６６０）委任蘇永發為財務總監

﹡綠葉製藥（０２１８６）附屬骨質疏鬆藥獲批美國臨床試驗

﹡力天影業（０９９５８）明起招股，入場費約３８７８﹒７元

﹡天合化工（０１６１９）遭聯交所取消上市地位，本周四生效

﹡招商永隆推申請登記派錢優惠，可獲額外１萬元現金



《國企紅籌》﹡中電信（００７２８）、中聯通（００７６２）子公司敦促美國聯邦通信委

員會不要撤銷服務授權

﹡中國太保（０２６０１）首５個月保費收入按年升３﹒９８％



《神州民企》﹡吉利（００１７５）母公司戰略升級，邁全面構架造車時代

﹡網龍（００７７７）子公司ＪｕｍｐＳｔａｒｔ將推出尼奧寵物移動版本遊

戲

﹡晨訊科技（０２０００）５月份收入按年跌１４﹒２５％至７２２０萬元

﹡長汽（０２３３３）５月份銷量升３１％，產量升２７％

﹡龍湖集團（００９６０）５月份合同銷售額按年上升９﹒９５％

﹡舜宇光學科技（０２３８２）５月份手機鏡頭出貨量按年跌８﹒６％



《中國要聞》﹡不飲茶也要收茶費，網紅餐廳西貝深圳分店被要求整改

﹡阿里雲總裁首披露阿里雲方向，三年內將投入超２０００億

﹡首四月融資性信保業務增逾２倍，監管籲嚴格執行新規

﹡台積電冀其他訂單可取代華為，已定美國晶片廠地址

﹡華為在英媒體刊全版廣告，承諾繼續助力英國網絡建設

﹡中國去年對澳洲投資驟減近六成，創１２年新低

﹡人行６００億逆回購利率持平，淨投放６００億

﹡蔚來汽車表示「蔚來ＥＣ６爆炸」純屬謠言

﹡美軍運輸機駛過台灣後，大陸戰機曾短暫進入台灣空域

﹡巴西三礦區停工致鐵礦石價急升，大商所發提示函

﹡商務部表示上周豬肉批發價格比前一周上漲３﹒８％

﹡上海醫藥表示參股公司復旦張江Ａ股上市獲批

﹡復旦張江表示科創板網上發行中簽率為０﹒０４８３％

﹡民航局表示海南自貿港分階段、分步驟試點開放第七航權

﹡南海風波未平，菲律賓計劃在中業島進行建設工程

﹡王健林電商夢碎，萬達旗下電商公司飛凡步入註銷程序

﹡阿里雲擬全球招聘５０００名科技人才

﹡寧德時代表示已研發壽命達１６年電池，現接受訂單生產

﹡融資租賃公司監管暫行辦法發布，過渡期延長至三年



《寶島快訊》﹡台股連升七日，收報１１６３７﹒１１點升０﹒２％

﹡高雄市長韓國瑜稱不會提任何訴訟，中選會將進行補選



《其他消息》﹡反修例事件一周年，林鄭月娥稱香港承受不起亂局

﹡網民號召今晚集會，警方呼籲市民切勿參與

﹡工總歡迎商經局推出優化經貿措施支援業界

﹡私隱專員表示現金發放計劃安排符合《私隱條例》規定

﹡林鄭月娥稱保就業計劃完成２﹒５５萬份申請，周五起過數；職業介紹所、

汽車維修站及洗碗工場等納入支援；所有政治委任官員未來一年凍薪

﹡財政司長辦公室提醒市民毋須急於登記領取１萬元

﹡劉兆佳稱立法反有助香港民主

﹡向何韻詩潑漆遭當場逮捕，台灣統促黨前主委被起訴

﹡證監會就放寬房託基金守則展開兩個月諮詢

﹡本港５月資助房屋按揭按月減９﹒４％，恆生蟬聯巿佔冠軍；首季住宿服務

業收益按年跌６９％，保險業逆市升一成

﹡深股通額度全日用２７﹒９億元；滬股通額度全日用３２﹒２億元，陸股通

淨流入逾４６億

﹡戴德梁行料今年上半年本港樓價將跌半成至一成

﹡今年到期銀債本月派第６次息，年息２﹒２８厘

﹡投資基金公會表示或有基金研撤出香港，但仍對基金市場充滿信心



《國泰有救》﹡國泰（００２９３）公布３９０億重組，政府承擔２７３億入股約６％；國

泰擬實施新一輪高層減薪及第二輪員工自願性無薪假；高層減薪最多三成，

員工未來半年放３周無薪假

﹡陳茂波稱投資國泰為確保香港國際航樞紐地位；政府透過土地基金投資國泰

，無意長線持有；政府透過土地基金投資國泰，無意長線持有；將不委任政

府官員當國泰航空觀察員

﹡賀以禮稱感謝港府注資，料第四季提交營運規模建議；國泰對保就業計劃有

興趣，未來數天將作決定；若沒有政府投資，國泰將會倒閉

﹡羅祥國稱國泰獲政府注資，最少可維持１２個月開支

﹡譚文豪質疑政府繞過立法會注資，憂觀察員有政治任務

﹡議員姚思榮稱支持政府做白武士，航空業崩潰損旅遊業

﹡ＵＦＰ表示太古或售國泰股權予國航，國泰可能配股集資

﹡太古料認購國泰航空供股股份涉資約５３億元；太古支持國泰重組計劃，稱

可維持國泰競爭力及營運

﹡旅議會支持政府救國泰，料最快與澳門建立旅遊氣泡

﹡麥嘉嘉稱供股折讓大復牌料先跌後穩，中長前景不明朗

﹡國航（００７５３）斥逾３５億認購國泰供股股份，重組後股權下降



《新冠肺炎》﹡衞生署表示本港今日無新增本地確診個案

﹡教育局表示中三至中五級跨境學生下周一復課

﹡中國教育部首發留學預警：提醒留學生謹慎赴澳返澳

﹡深圳表示部分疫苗項目進入動物試驗階段

﹡中新快捷通道開通，外交部表示以穩妥方式恢復人員往來；外交部回應哈佛

研究：僅從表象得出結論「出奇荒謬」

﹡哈佛表示衛星圖片顯示新冠肺炎上年８月已於武漢爆發

﹡何栢良稱擔心政府未能應付隨健康碼而來的大量檢測

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