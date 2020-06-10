【國泰有救】摩通籲減持國泰，重組計劃紓財政壓力但前景極不明朗

《經濟通通訊社１０日專訊》摩根大通發表研究報告指，國泰航空（００２９３）公布由政

府牽頭、總值３９０億元的資本重組計劃，以協助公司渡過因新型冠病毒肺炎而來的困境。該行

予國泰「減持」評級，目標價６﹒８元。

摩根大通指出，出入境限制等措施為航空業帶來明顯影響，包括國泰在內的很多航空公司都

受到全球航空旅遊幾乎停頓的嚴重影響。由於目前仍然未有明確的復甦時間表，因此資本重組計

劃無疑是及時雨，為國泰提供了重要的緩衝，而且建議中的重組計劃，可令國泰淨負債率由去年

１２月的１﹒３１倍下降至０﹒５４倍，為集團騰出再融資的空間。

然而，摩根大通提到，由於國泰中期內恢復盈利的能力未能確定，因此短期內空運前景不明

朗和重組計劃後公司股本擴大，可能會對公司估值及投資氣氛帶來壓力，為此摩根大通對國泰短

期前景保持審慎，又指在一個或多個不利因素消除前，市場情緒可能都仍會保持觀望。（ｓｋ）



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