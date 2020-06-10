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10/06/2020 11:24

【國泰有救】摩通籲減持國泰，重組計劃紓財政壓力但前景極不明朗

　　《經濟通通訊社１０日專訊》摩根大通發表研究報告指，國泰航空（００２９３）公布由政
府牽頭、總值３９０億元的資本重組計劃，以協助公司渡過因新型冠病毒肺炎而來的困境。該行
予國泰「減持」評級，目標價６﹒８元。
　　摩根大通指出，出入境限制等措施為航空業帶來明顯影響，包括國泰在內的很多航空公司都
受到全球航空旅遊幾乎停頓的嚴重影響。由於目前仍然未有明確的復甦時間表，因此資本重組計
劃無疑是及時雨，為國泰提供了重要的緩衝，而且建議中的重組計劃，可令國泰淨負債率由去年
１２月的１﹒３１倍下降至０﹒５４倍，為集團騰出再融資的空間。
　　然而，摩根大通提到，由於國泰中期內恢復盈利的能力未能確定，因此短期內空運前景不明
朗和重組計劃後公司股本擴大，可能會對公司估值及投資氣氛帶來壓力，為此摩根大通對國泰短
期前景保持審慎，又指在一個或多個不利因素消除前，市場情緒可能都仍會保持觀望。（ｓｋ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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