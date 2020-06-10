【國泰有救】花旗下調太古目標價至７０元，但維持「買入」評級

《經濟通通訊社１０日專訊》花旗發表研究報告指出，太古集團（０００１９）旗下國泰航

空（００２９３）的３９０億元資本重組計劃獲港府出手相助，消除了一大不明朗因素，維持太

古「買入」評級不變，但降低２０２０－２２年度的盈利預測約１１－９０％，目標價亦由７７

元下調至７０元，以反映來自國泰的資本貢獻減少。

報告指出，國泰建議１１供７股，以每股４﹒６８元供股，供股價較理論除權價每股７﹒２

元折讓約３５％，作價吸引，而３９０億元的集資額中，約７０％即約２７３億元由香港政府以

優先股及低息貸款的形式出資。重組完成後，假設所有供股股份獲接納及認股權證全部換股，則

太古的持股量會被攤薄至４２﹒２６％。港府有權任命兩名觀察員出席董事局會議並接觸管理層

及瞭解信息。

花旗現時預測太古今年純利將按年倒退９２﹒５％至大約５﹒４１億元，相當於每股盈利

０﹒３６元，較原預測調低８９﹒７％。（ｃｌ）



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