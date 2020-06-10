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10/06/2020 10:43

【國泰有救】花旗下調太古目標價至７０元，但維持「買入」評級

　　《經濟通通訊社１０日專訊》花旗發表研究報告指出，太古集團（０００１９）旗下國泰航
空（００２９３）的３９０億元資本重組計劃獲港府出手相助，消除了一大不明朗因素，維持太
古「買入」評級不變，但降低２０２０－２２年度的盈利預測約１１－９０％，目標價亦由７７
元下調至７０元，以反映來自國泰的資本貢獻減少。
　　報告指出，國泰建議１１供７股，以每股４﹒６８元供股，供股價較理論除權價每股７﹒２
元折讓約３５％，作價吸引，而３９０億元的集資額中，約７０％即約２７３億元由香港政府以
優先股及低息貸款的形式出資。重組完成後，假設所有供股股份獲接納及認股權證全部換股，則
太古的持股量會被攤薄至４２﹒２６％。港府有權任命兩名觀察員出席董事局會議並接觸管理層
及瞭解信息。
　　花旗現時預測太古今年純利將按年倒退９２﹒５％至大約５﹒４１億元，相當於每股盈利
０﹒３６元，較原預測調低８９﹒７％。（ｃｌ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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