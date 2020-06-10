【國泰有救】瑞信：國泰前景暗淡，降級至「遜於大市」減目標一成

《經濟通通訊社１０日專訊》瑞信發表研究報告指出，國泰航空（００２９３）之３９０億

元的資本重組計劃將消除其流動資金不明朗前景，但公司前景依然暗淡，投資評級由「中性」調

低至「遜於大市」，目標價亦由８﹒２元降低至７﹒１元，調低幅度達１３﹒４％。

報告指出，新冠肺炎疫情下，各國均實施旅遊限制，國泰載客量大減，現時僅為正常水平的

１％，公司今年首四個月虧損４５億元，近月每月蝕２５－３０億元，相信資本重組計劃所得資

金，可讓公司在今年缺乏收入下仍繼續營運，預計國泰短期內將致力減省成本，並透過降低運力

和延遲客機交付，來保留現金，國泰行政人員將進一步減薪，而員工亦會放新一輪無薪假，不過

燃油對沖虧損將會持續。

報告續指，雖然香港機場６月起逐步恢復轉機或過境服務，但首階段不設往返中國目的地的

過境服務，而由內地、澳門或台灣抵港人士的檢疫令延長至７月７日，由任何海外國家或地區回

港人士的檢疫令更延長至９月１８日，預計國泰短期表現依然疲弱，潛在復甦有賴放寬限制措施

，瑞信現時預測，國泰今年淨蝕１３０億元，明年純利預測亦調低１８％至３２﹒６３億元。（

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