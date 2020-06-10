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10/06/2020 15:26

【國泰有救】瑞信：國泰前景暗淡，降級至「遜於大市」減目標一成

　　《經濟通通訊社１０日專訊》瑞信發表研究報告指出，國泰航空（００２９３）之３９０億
元的資本重組計劃將消除其流動資金不明朗前景，但公司前景依然暗淡，投資評級由「中性」調
低至「遜於大市」，目標價亦由８﹒２元降低至７﹒１元，調低幅度達１３﹒４％。
　　報告指出，新冠肺炎疫情下，各國均實施旅遊限制，國泰載客量大減，現時僅為正常水平的
１％，公司今年首四個月虧損４５億元，近月每月蝕２５－３０億元，相信資本重組計劃所得資
金，可讓公司在今年缺乏收入下仍繼續營運，預計國泰短期內將致力減省成本，並透過降低運力
和延遲客機交付，來保留現金，國泰行政人員將進一步減薪，而員工亦會放新一輪無薪假，不過
燃油對沖虧損將會持續。
　　報告續指，雖然香港機場６月起逐步恢復轉機或過境服務，但首階段不設往返中國目的地的
過境服務，而由內地、澳門或台灣抵港人士的檢疫令延長至７月７日，由任何海外國家或地區回
港人士的檢疫令更延長至９月１８日，預計國泰短期表現依然疲弱，潛在復甦有賴放寬限制措施
，瑞信現時預測，國泰今年淨蝕１３０億元，明年純利預測亦調低１８％至３２﹒６３億元。（
ｃｌ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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