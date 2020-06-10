【網易歸航】網易（０９９９９）暗盤現高招股價逾半成

《經濟通通訊社１０日專訊》網易（０９９９９）明日（１１日）掛牌，今日於輝立暗盤交
易系統，開市價１２６﹒６元，較招股價１２３元高約２﹒９％，每手１００股，不計手續費賺
３６０元。最新報１３０元，上升５﹒６９％。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，現報１３０﹒１元，較招股價高５﹒７７％。
富途暗盤方面，開１２８﹒８元高招股價近半成；現報１３２元，較招股價高７﹒３２％。
（ｋｓ）
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