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10/06/2020 09:21

港股高開１２１點報２５１７９點，國指升６６點

　　《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股三大指數走勢不一，其中納指突破萬點關口創歷史新
高，惟亞洲股市今早普遍下挫，日經跌７０點，首爾指數跌５點，港股則高開逾百點。昨日停牌
的太古Ａ（０００１９）高開２﹒５％，而有政府注資入股的國泰（００２９３）高開近一成九
並突破１０元關口；中資食品股略有追捧，蒙牛（０２３１９）、旺旺（００１５１）升逾２％
。恆生指數開報２５１７９點，升１２１點或升０﹒４９％，主板成交４１﹒３６億元。國企指
數報１０１８７點，升６６點或升０﹒６６％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）早前就「港區國安法」表達支持，美國國務卿蓬佩奧批評
匯控的做法，認為卑躬屈膝只能換來微小的回報；匯控開跌０﹒８７％，報４０元；港交所（０
０３８８）升１﹒１％，報２９４元；騰訊（００７００）升０﹒７４％，報４３７元；中移動
（００９４１）升０﹒８９％，報５６﹒４元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒２７％，報７４
元。

　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申洲國際（０２３１３）　１０５﹒００元　　　升２﹒７４％
　　中國旺旺（００１５１）　　　６﹒０５元　　　升２﹒７２％
　　太古Ａ　（０００１９）　　４８﹒０５元　　　升２﹒５６％
　　中信股份（００２６７）　　　８﹒３５元　　　升２﹒３３％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３１﹒５０元　　　升２﹒２７％

　　碧桂園　（０２００７）　　１０﹒４８元　　　升１﹒９５％
　　中生製藥（０１１７７）　　１３﹒９０元　　　升１﹒６１％
　　華潤置地（０１１０９）　　３３﹒３０元　　　升１﹒５２％
　　領展　　（００８２３）　　６９﹒５０元　　　升１﹒３９％
　　電能實業（００００６）　　４６﹒００元　　　升１﹒３２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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