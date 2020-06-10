《盤後部署》中美關係未有進一步惡化，港股有望上試２５８００點

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股個別發展，惟港元持續強勢，加上人民幣走高，刺激

港股延續過去７日升勢，今早高開１２１點報２５１７９點，重上１００天線（約２５１０７點

）。大市早段最多升２４６點高見２５３０３點並創近三個月高。日本希望在七國集團（Ｇ７）

牽頭發布有關港區國安法的聲明，及內地ＣＰＩ及ＰＰＩ數據欠佳，港股一度倒跌８９點低見

２４９６８點穿兩萬五。午後，重磅股騰訊（００７００）急漲創逾兩年高，支持港股擴大升幅

，但在舊經濟股回吐拖累下，大市再度轉跌，最終港股收報２５０４９，跌７點或跌０﹒０３％

，主板成交１２７２﹒５５億元，較上日微升２％。國企指數報１０１４３，升２２點或升

０﹒２２％。

Ａ股方面，上證綜指報２９４３，跌１２點或跌０﹒４２％，深成指數報１１３３５，升

５１點或升０﹒４６％，兩市成交６１５１﹒０４億元人民幣。



＊聯儲局料按兵不動，中美關係料無阻亞洲股市向上＊



聯儲局展開一連兩日議息會議，並將於香港時間周四凌晨公布，市場預料聯儲局將維持利率

不變。有分析指，聯儲局除了按兵不動之外，亦不會宣布新的貨幣政策措施，但預測會提供前瞻

性指引、加碼量化寬鬆及繼續擴大資產負債表，增幅達２萬８千億美元，並會保持目前接近零水

平利率至少到今年年底。

有華爾街「新債王」之稱的雙線資本（Ｄｏｕｂｌｅｌｉｎｅ Ｃａｐｉｔａｌ）創辦人岡

拉克唱淡美元，指在美國的「雙赤字」，即預算赤字及貿易逆差不斷膨脹之下，美元很大機會持

續走弱。他引述數據稱，美聯儲和財政部推出前所未有的貨幣和財政刺激措施，令今年上半年未

償還公共債務總額較去年同期急升一成半。他又指，當前美股可能已經到達高位，即使美元有避

險作用，亦會因不斷上升的赤字也受拖累。

中美關係為市場潛在隱憂，瑞銀分析師指出，兩國關係不會阻擋亞洲股市繼續造好，因為美

國的任何舉動都可能引發中方強烈的報復，而這是現時美國所不能承受的，因為美國今年為大選

年且目前經濟陷入衰退當中，所以該行相信美國只會採用象徵性的制裁手段，而非在關稅問題上

大打出手。



＊政治風險略降，港股整固後可再上＊



港股此前連升七日，並已完成修補３月１２日的下跌裂口（２５１４０點），今日升勢暫時

受制於百天線。恆指以一支陰燭收市，但全日成交未見急增，料港股會繼續在２５０００點整固

，短期未有大幅回調風險。舊經濟股出現回吐壓力，不過新經濟股回勇，大型中概股網易

（０９９９９）及京東（０９６１８）將分別在明天及下周四（１８日）上市，科技板塊有望接

力為港股造勢。

十三屆全國人大常委會第１９次會議定於本月１８至２０日舉行，但「港區國安法」未有提

上議程，有助減低短期港股受政治因素波及的機會，而且憧憬經濟活動逐步恢復，料港股未來一

至兩周會繼續上試，有望進一步挑戰２５８００點。（ｙｋ）

