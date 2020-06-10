【國安立法】ＩＭＦ：香港作為國際金融中心對中國及世界都很重要

《經濟通通訊社１０日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）第一副總裁杰佛里岡本周二（９

日）表示，香港作為全球金融中心對中國、世界而言都很重要，故希望香港能夠保持其地位，他

又指支撐香港的是強大的金融業及貨幣體系。

不過外界估算言論與中國人大會議最近表決通過推動香港國安法有關，因為市場擔心決定將

危及香港的自治及國際金融中心地位。

杰佛里岡本亦稱，當各國解除抗疫封鎖措施時應調整政策支持，因為經濟返回增長將需要不

同的政策。（ａｌ）（ｚｚ）

