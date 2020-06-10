【華為風波】沃達豐：排除華為下英５Ｇ技術領先全球憧憬將受打擊

《經濟通通訊社１０日專訊》英國電信公司沃達豐集團周二（９日）警告，如果英國決定將
華為排除在５Ｇ電信基礎設施外，英國在５Ｇ技術領域領先全球的憧憬將面臨重大打擊。
沃達豐首席科技總監佩蒂透過電郵發聲明指，如果電信商需要花更多時間和金錢替換現有設
備，英國將喪失５Ｇ領先地位。
她又指英國政府應努力擴大５Ｇ覆蓋範圍，並對下一階段５Ｇ技術進行投資，而不是將華為
設備排除在外，強調發展不局限於一個供應商，並了解當中風險。（ａｌ）
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