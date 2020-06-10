【全球放水】美國共和黨計劃推遲審議新一輪經濟紓困法案

《經濟通通訊社１０日專訊》美國國會參議院金融委員會周二（９日）舉行會議討論上一輪
經濟紓困法案中每周額外救助金於下月底屆滿後的安排。
共和黨籍委員會主席葛雷斯利於會上表示，委員會應以審慎態度考慮新一輪經濟紓困法案，
而且不急於通過法案，以免加重國債負擔。
不過據悉共和黨的態度並不意味兩黨與華府不會達成新一輪經濟紓困法案的共識。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道09/06/2020
【國泰有救】麥嘉嘉：供股折讓大復牌料先跌後穩 中長前景不明朗
|生財有道09/06/2020
《經濟不停學》國泰11供7好弔詭，咩係「質數供股法」？
|生財有道09/06/2020
【國泰有救】國泰擬實施新一輪高層減薪及第二輪員工自願性無薪假
|生財有道09/06/2020
【國泰有救】陳茂波：政府透過土地基金投資國泰 無意長線持有
|生財有道09/06/2020
【國泰有救】姚思榮支持政府做白武士 譚文豪質疑政府繞過立法會注資
|生財有道09/06/2020
【國泰有救】國泰公布390億資本重組 政府承擔273億入股6%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰