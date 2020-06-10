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10/06/2020 09:15

【全球放水】美國共和黨計劃推遲審議新一輪經濟紓困法案

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國國會參議院金融委員會周二（９日）舉行會議討論上一輪
經濟紓困法案中每周額外救助金於下月底屆滿後的安排。
　　共和黨籍委員會主席葛雷斯利於會上表示，委員會應以審慎態度考慮新一輪經濟紓困法案，
而且不急於通過法案，以免加重國債負擔。
　　不過據悉共和黨的態度並不意味兩黨與華府不會達成新一輪經濟紓困法案的共識。（ａｌ）

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