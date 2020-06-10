【國安立法】英傑華投資：對滙豐、渣打支持港區國安法立場感不安

《經濟通通訊社１０日專訊》英傑華投資周二（９日）表示，對滙豐（００００５）和渣打

（０２８８８）在不知道法律細節，又或將如何實踐的情況下，公開支持中國為香港制訂國家安

全法的決定感到不安，強調如果企業發表政治聲明，必須承擔企業責任，故希望兩公司都確認如

果將來出現任何與國安法有關的侵犯民主自由行為，他們亦會公開發聲。（ａｌ）（ｚｚ）

