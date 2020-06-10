【新冠肺炎】美國民警衞軍：多名人員調往華府駐守執勤後確診

《經濟通通訊社１０日專訊》據美國國家廣播公司（ＮＢＣ）引述國民警衞軍發言人戴維斯

報道指，多名國民警衞軍人員調往華盛頓駐守執勤後確診新冠肺炎，他們執勤時有足夠防護裝備

，但相信未有佩戴口罩，並且沒有與示威者保持距離。戴維斯拒絕透露確診人數，但消息指確診

人數目前仍保持在低水平。

據悉早前逾３４００名來自南卡羅來納州、田納西州、佛羅里達州、猶他州、印第安納州的

國民警衞軍調往華盛頓駐守，協調示威活動。（ａｌ）

