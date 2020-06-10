《外地經濟》歐洲央行考慮延長銀行暫停派息要求

《經濟通通訊社１０日專訊》歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞周二（９日）表示，歐洲
央行正考慮是否要展延要求銀行避免派發股息及股份回購的安排，希望能夠於下月進一步釐清決
定。
歐洲央行目前已經要求銀行在１０月前避免派息及作股份回購，但歐洲央行總裁拉加德表示
這項禁令應該最少延續至今年底。（ａｌ）
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