【新冠肺炎】世界衛生組織：感染者剛開始感到不適時最具傳染性

《經濟通通訊社１０日專訊》世界衛生組織專家周二（９日）表示，研究顯示新冠肺炎病毒
感染者最初開始感到不適時最具傳染性，因為感染早期體內病毒量最多。
世衛指出這個特點讓病毒傳播難以控制，不過通過嚴格檢測及社交距離措施，還是能夠控制
病毒傳播。
據德國和美國的初步研究結果顯示，輕度患者的傳染期可達８至９日，重症患者的傳染期則
可能更長。（ａｌ）
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