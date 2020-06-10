【華為風波】北約支持英國審查華為參與５Ｇ網絡建設所扮演角色

《經濟通通訊社１０日專訊》北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）秘書長史托騰伯格今日接受英
國廣播公司電台訪問時表示，西方國家無法忽視中國崛起，故英國審查華為參與５Ｇ網絡建設所
扮演角色對於確保其國家安全的確至關重要。
史托騰伯格又指中國在各方面都正緊逼西方國家，包括北極圈、網際網路、電信通訊等重要
基礎建設。（ａｌ）
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