【華為風波】北約支持英國審查華為參與５Ｇ網絡建設所扮演角色

《經濟通通訊社１０日專訊》北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）秘書長史托騰伯格今日接受英

國廣播公司電台訪問時表示，西方國家無法忽視中國崛起，故英國審查華為參與５Ｇ網絡建設所

扮演角色對於確保其國家安全的確至關重要。

史托騰伯格又指中國在各方面都正緊逼西方國家，包括北極圈、網際網路、電信通訊等重要

基礎建設。（ａｌ）

