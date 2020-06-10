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10/06/2020 09:21

《異動股》國泰開漲近１９％，港府承擔２７３億元資本重組

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國泰（００２９３）上日宣布進行資本重組，共籌３９０億元
救亡，港府透過土地基金斥２７３億元協助，包括認購１９５億元優先股，提供７８億元有抵押
過渡貸款。國泰開升１８﹒７３％，報１０﹒４６元，創三個半月高。
　　大和表示，雖然集團公佈的３９０億元資本重組計畫能解除流動性擔憂，但料計劃將帶來４
３％的潛在稀釋效應，股票價格將承壓，並將公司２０２２年的每股盈利預測下調５５％，評級
由持有下調至賣出，目標價調低１６％至６﹒５元，比現價有３７﹒８６％下行空間。
　　　國泰股東中國國航（００７５３）、太古Ａ（０００１９）及太古Ｂ（０００８７）今日
復牌。
　　國航向國泰承諾認購其供股股份，每股４﹒６８元。如國泰落實供股，預計公司相關附屬公
司將承購共計７﹒５１億股，代價約３５﹒１４億元。假設所有國泰供股股份均已獲接納及認股
權證已全部轉換，其資本重組完成後，公司於國泰的持股比例將降至２８﹒１７％。中國國航開
升１﹒４８％，報５﹒４８元。
　　太古表示，全力支持其公布的資本重組計劃。太古指，計劃將可維持國泰的競爭力及營運，
並將在今次建議的供股計劃中，悉數認購太古獲配發的股份。太古Ａ開升２﹒５６％，報４８﹒
０５元；太古Ｂ漲１﹒２２％，報８﹒２８元。
　　大古同系太地（０１９７２）軟０﹒９７％，報２０﹒４元。
　　恆指開報２５１７９點升１２１點。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國泰航空（００２９３）　　１０﹒４６元　　升１８﹒７３％
　　太古Ａ　（０００１９）　　４８﹒０５元　　　升２﹒５６％
　　太古Ｂ　（０００８７）　　　８﹒２８元　　　升１﹒２２％
　　中國國航（００７５３）　　　５﹒４８元　　　升１﹒４８％
　　太古地產（０１９７２）　　２０﹒４０元　　　跌０﹒９７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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