《異動股》國泰開漲近１９％，港府承擔２７３億元資本重組

《經濟通通訊社１０日專訊》國泰（００２９３）上日宣布進行資本重組，共籌３９０億元

救亡，港府透過土地基金斥２７３億元協助，包括認購１９５億元優先股，提供７８億元有抵押

過渡貸款。國泰開升１８﹒７３％，報１０﹒４６元，創三個半月高。

大和表示，雖然集團公佈的３９０億元資本重組計畫能解除流動性擔憂，但料計劃將帶來４

３％的潛在稀釋效應，股票價格將承壓，並將公司２０２２年的每股盈利預測下調５５％，評級

由持有下調至賣出，目標價調低１６％至６﹒５元，比現價有３７﹒８６％下行空間。

國泰股東中國國航（００７５３）、太古Ａ（０００１９）及太古Ｂ（０００８７）今日

復牌。

國航向國泰承諾認購其供股股份，每股４﹒６８元。如國泰落實供股，預計公司相關附屬公

司將承購共計７﹒５１億股，代價約３５﹒１４億元。假設所有國泰供股股份均已獲接納及認股

權證已全部轉換，其資本重組完成後，公司於國泰的持股比例將降至２８﹒１７％。中國國航開

升１﹒４８％，報５﹒４８元。

太古表示，全力支持其公布的資本重組計劃。太古指，計劃將可維持國泰的競爭力及營運，

並將在今次建議的供股計劃中，悉數認購太古獲配發的股份。太古Ａ開升２﹒５６％，報４８﹒

０５元；太古Ｂ漲１﹒２２％，報８﹒２８元。

大古同系太地（０１９７２）軟０﹒９７％，報２０﹒４元。

恆指開報２５１７９點升１２１點。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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國泰航空（００２９３） １０﹒４６元 升１８﹒７３％

太古Ａ （０００１９） ４８﹒０５元 升２﹒５６％

太古Ｂ （０００８７） ８﹒２８元 升１﹒２２％

中國國航（００７５３） ５﹒４８元 升１﹒４８％

太古地產（０１９７２） ２０﹒４０元 跌０﹒９７％

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（ｎｓ）

