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10/06/2020 09:39

《異動股》中芯國際（００９８１）高位回吐，現跌近４％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中芯國際（００９８１）現價跌３﹒６％，報１８﹒７４元；
成交約２３９５萬股，涉資４﹒５０億元。盤中低見１８﹒５６元。
　　近期中芯國際成北水喜愛對象，據資料顯示，昨日（９日）有１﹒１７億元淨買入的北水流
入該股。
　　現時，恆生指數報２５０７１點，升１４點或升０﹒０６％，主板成交１０６﹒９７億元。
國企指數報１０１３９點，升１８點或升０﹒１９％。
　　上證綜合指數報２９４１點，跌１４點或跌０﹒５０％，成交２１７﹒８１億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２６５點，跌１８點或跌０﹒１６％，成交３１５﹒７３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際　　（００９８１）　１８﹒７４元　　　跌３﹒６０％
　　ＡＳＭ太平洋（００５２２）　８０﹒３５元　　　升０﹒０６％
　　華虹半導體（　０１３４７）　１９﹒０４元　　　升２﹒４８％
　　上海復旦　　（０１３８５）　　５﹒５４元　　　升０﹒３６％
　　康特隆　　　（０１９１２）　　２﹒９８元　　　跌０﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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