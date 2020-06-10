《異動股》中芯國際（００９８１）高位回吐，現跌近４％

《經濟通通訊社１０日專訊》中芯國際（００９８１）現價跌３﹒６％，報１８﹒７４元；

成交約２３９５萬股，涉資４﹒５０億元。盤中低見１８﹒５６元。

近期中芯國際成北水喜愛對象，據資料顯示，昨日（９日）有１﹒１７億元淨買入的北水流

入該股。

現時，恆生指數報２５０７１點，升１４點或升０﹒０６％，主板成交１０６﹒９７億元。

國企指數報１０１３９點，升１８點或升０﹒１９％。

上證綜合指數報２９４１點，跌１４點或跌０﹒５０％，成交２１７﹒８１億元人民幣。

深證成份指數報１１２６５點，跌１８點或跌０﹒１６％，成交３１５﹒７３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯國際 （００９８１） １８﹒７４元 跌３﹒６０％

ＡＳＭ太平洋（００５２２） ８０﹒３５元 升０﹒０６％

華虹半導體（ ０１３４７） １９﹒０４元 升２﹒４８％

上海復旦 （０１３８５） ５﹒５４元 升０﹒３６％

康特隆 （０１９１２） ２﹒９８元 跌０﹒３３％

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（ｕｌ）

