《異動股》騰訊系急漲，易鑫績前炒高逾７％，微盟飆一成二再破頂

《經濟通通訊社１０日專訊》易鑫集團（０２８５８）周五放榜，現價升７﹒３４％，報１

﹒９元；成交約３５７０萬股，涉資６６１４萬元。

騰訊（００７００）受惠遊戲收入表現理想帶動，今日造好，騰訊系亦乘機炒上。微盟集團

（０２０１３）午後升幅擴大至１１﹒９３％，報９﹒２９元，盤中高見９﹒３９元再創上市新

高。閱文（００７７２）亦揚３﹒２５％，報４７﹒６元；同程藝龍（００７８０）走高

０﹒６８％，報１４﹒７４元。

現時，恆生指數報２５０７６，升１９點或升０﹒０８％，主板成交１０８９﹒１４億元。

國企指數報１０１５１，升３０點或升０﹒３０％。

上證綜合指數收報２９４３，跌１２點或跌０﹒４２％，成交２４３９﹒６８億元人民幣。

深證成份指數收報１１３３５，升５１點或升０﹒４６％，成交３７１１﹒３６億元人民幣

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表列騰訊系相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆騰網絡（００１３６） ０﹒１５９元 跌 ３﹒６４％

閱文集團（００７７２） ４７﹒６００元 升 ３﹒２５％

同程藝龍（００７８０） １４﹒７４０元 升 ０﹒６８％

微盟集團（０２０１３） ９﹒２９０元 升１１﹒９３％

易鑫集團（０２８５８） １﹒９００元 升 ７﹒３４％

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（ｙｋ）

