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10/06/2020 15:26

《異動股》騰訊系急漲，易鑫績前炒高逾７％，微盟飆一成二再破頂

　　《經濟通通訊社１０日專訊》易鑫集團（０２８５８）周五放榜，現價升７﹒３４％，報１
﹒９元；成交約３５７０萬股，涉資６６１４萬元。
　　騰訊（００７００）受惠遊戲收入表現理想帶動，今日造好，騰訊系亦乘機炒上。微盟集團
（０２０１３）午後升幅擴大至１１﹒９３％，報９﹒２９元，盤中高見９﹒３９元再創上市新
高。閱文（００７７２）亦揚３﹒２５％，報４７﹒６元；同程藝龍（００７８０）走高
０﹒６８％，報１４﹒７４元。
　　現時，恆生指數報２５０７６，升１９點或升０﹒０８％，主板成交１０８９﹒１４億元。
國企指數報１０１５１，升３０點或升０﹒３０％。
　　上證綜合指數收報２９４３，跌１２點或跌０﹒４２％，成交２４３９﹒６８億元人民幣。
　　深證成份指數收報１１３３５，升５１點或升０﹒４６％，成交３７１１﹒３６億元人民幣


　　表列騰訊系相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆騰網絡（００１３６）　　　０﹒１５９元　　　跌　３﹒６４％
　　閱文集團（００７７２）　　４７﹒６００元　　　升　３﹒２５％
　　同程藝龍（００７８０）　　１４﹒７４０元　　　升　０﹒６８％
　　微盟集團（０２０１３）　　　９﹒２９０元　　　升１１﹒９３％
　　易鑫集團（０２８５８）　　　１﹒９００元　　　升　７﹒３４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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