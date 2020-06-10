《異動股》國泰由升近１９％轉為倒跌，瑞信降級至遜於大市

《經濟通通訊社１０日專訊》國泰航空（００２９３）轉跌，今早升幅全失，現價下跌

０﹒２３％，報８﹒７９元；成交約６２７５萬股，涉資５﹒７８億元。該股今早曾升

１８﹒７３％報１０﹒４６元，創三個半月高。

國泰航空昨日公布３９０億元資本重組，同時宣布「１１供７」供股計劃，每股供股價

４﹒６８元，較去年底資本淨值折讓達７成。不過供股折讓明顯，不少券商都調低國泰目標價。

瑞信表示，因應香港的旅遊限制和溫和復甦的速度，估計國泰２０２０年虧損１３３﹒５９

億元，下調對其２０２１年盈利預測，並將目標價由８﹒２元降至７﹒１元，評級由「中性」降

至「跑輸大市」。

摩根大通提到，由於國泰中期內恢復盈利的能力未能確定，因此短期內空運前景不明朗和重

組計劃後公司股本擴大，可能會對公司估值及投資氣氛帶來壓力，予國泰「減持」評級，目標價

６﹒８元。

而富瑞國泰將目標價由９﹒９元下調１６％至８﹒３元

太古Ａ（０００１９）最新升０﹒５３％，報４７﹒１元；國際信貸評級機構標準普爾表示

，太古股份在過去兩年所積累的財務緩衝空間，將被參與國泰航空的救助計劃耗盡，但相信太古

應可在２０２１年重建此緩衝空間，而太古的評級仍維持「Ａ－」，評級展望為「穩定」。而花

旗維持太古「買入」評級不變，但降低２０２０－２２年度的盈利預測約１１－９０％，目標價

亦由７７元下調至７０元，以反映來自國泰的資本貢獻減少。

現時，恆生指數報２５０６４，上升６點或上升０﹒０３％，主板成交１１０８﹒１７億元

。國企指數報１０１４７，上升２６點或上升０﹒２６％。

上證綜合指數收報２９４３，下跌１２點或下跌０﹒４２％，成交２４３９﹒６８億元人民

幣。深證成份指數收報１１３３５，上升５１點或上升０﹒４６％，成交３７１１﹒３６億元人

民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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國泰航空（００２９３） ８﹒７９元 跌０﹒２３％

中國國航（００７５３） ５﹒２８元 跌２﹒２２％

太古Ａ （０００１９） ４７﹒１０元 升０﹒５３％

太古Ｂ （０００８７） ８﹒１８元 無升跌

太古地產（０１９７２） ２０﹒０５元 跌２﹒６７％

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（ｃａ）

