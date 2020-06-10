《午市前瞻》港股處階段性高位有回吐風險，料二萬五難企穩

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股個別發展，金融股回吐，科技股領漲。另外，港元持

續強勢，金管局再度入市沽港元，刺激港股八連升。港股高開１２１點報２５１７９點，並重上

百天線（約２５１０７點），之後最多急漲２４６點高見２５３０３點兼創近三個月高。內地５

月ＣＰＩ及ＰＰＩ均差過市場預期，加上日本希望在七國集團（Ｇ７）牽頭發布有關港區國安法

的聲明，拖累港股走勢向下，更一度倒跌，最多插８９點低見２４９６８點穿兩萬五。不過，在

重磅股騰訊（００７００）繼續發力支持下，大市收復失地，最終午收報２５０８２，升２５點

或升０﹒１０％，主板成交７３７﹒２３億元。

國企指數報１０１５１，升２９點或升０﹒３０％。潤地（０１１０９）漲２﹒９％，報３

３﹒７５元，為最大升幅藍籌股；九置（０１９９７）回吐３﹒４８％，報３４﹒６５元，為最

差表現藍籌股。

現時恆指牛熊證街貨圖熊證重貨區為２５４０１至２５５００點，涉及對沖期指逾１０００

張；第二層重貨區為２６２０１至２６３００點，有近８００張。

Ａ股方面，上證指數報２９４１，跌１４點或跌０﹒５０％，成交１５１３﹒０２億元人民

幣。深成指數報１１２９９，升１５點或升０﹒１４％，成交２２２９﹒８９億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）遭美國國務卿蓬佩奧指責支持港區國安法是「卑躬屈膝」

，半日跌１﹒１２％，報３９﹒９元；港交所（００３８８）升１﹒３１％，報２９４﹒６元；

友邦（０１２９９）軟０﹒８８％，報７３﹒５５元；中移動（００９４１）升

１﹒１６％，報５６﹒５５元；建設銀行（００９３９）漲０﹒７９％，報６﹒３９元。



＊國泰獲注資復牌升幅大縮水，國航倒跌＊



國泰（００２９３）獲政府注資打救，今復牌急漲近一成九，惟大行看淡公司前景，令升幅

急速蒸發，午後僅升１﹒３６％，報８﹒９３元；同樣今日復牌的太古公司及國航（００７５３

）亦高開低走，太古Ａ（０００１９）一度倒跌，午收漲１﹒３９％，報４７﹒５元；太古Ｂ（

０００８７）升０﹒８６％，報８﹒２５元；太古地產（０１９７２）回吐１﹒７％，報２０﹒

２５元；國航（００７５３）跌１﹒１１％，報５﹒３４元。

國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）預測明年航空業仍要蝕近１６０億美元，拖累其他航空股回

吐，東航（００６７０）挫２﹒８３％，報３﹒０９元；南航（０１０５５）走低３﹒３９％，

報３﹒９９元。

隔晚納指在科技股造好帶動下曾首破萬關，新經濟股見反彈。騰訊旗下《王者榮耀》５月收

入創上市以來最大增幅，急漲２﹒３１％，報４４３﹒８元；阿里巴巴（０９９８８）旗下阿里

雲計劃今個財政年度再招聘５０００人，升１﹒６％，報２１５﹒８元，創逾三個月高；美團點

評（０３６９０）飆３﹒０４％，報１５６﹒１元；小米（０１８１０）升０﹒１５％，報１３

元；平安好醫生（０１８３３）升０﹒７９％，報１０１﹒８元。

行業數據顯示５月中國手遊發行商全球收入超過１９﹒４億美元，較上期增長一成一，手遊

股造好。中手游（００３０２）升８％，報２﹒９７元；創夢天地（０１１１９）升

３﹒５８％，報４﹒６３元；友誼時光（０６８２０）漲３﹒８１％，報３﹒２７元；赤子城科

技（０９９１１）升２﹒３％，報１﹒７８元；ＩＧＧ（００７９９）走高１﹒１４％，報

５﹒３２元；博雅互動（００４３４）更升３３﹒９６％，報０﹒７１元。



＊車股個別發展，廣汽銷量回升股價仍挫近３％＊



車企公布上月銷售數據後個別發展，長城汽車（０２３３３）５月份汽車銷量按年升近三成

一，股價漲１﹒０９％報５﹒５４元；廣汽（０２２３８）５月銷量升４％，股價走低２﹒５７

％，報６﹒８２元；華晨中國（０１１１４）飆５﹒１６％，報７﹒７５元；吉利汽車（００１

７５）跌０﹒９７％，報１２﹒３元；比亞迪（０１２１１）挫１﹒３４％，報５１﹒５５元。



手機設備股普遍偏軟，舜宇光學（０２３８２）５月手機鏡頭出貨量按年跌８﹒６％，滑０

﹒７９％，報１１３﹒４元；傳蘋果將於下月開始生產新手機，讓公司可以如常在９月發布新ｉ

Ｐｈｏｎｅ，富智康（０２０３８）漲３﹒４５％，報０﹒９元；瑞聲科技（０２０１８）跌１

﹒９７％，報４２﹒３元；通達（００６９８）軟１﹒１１％，報０﹒４４５元；比亞迪電子（

００２８５）跌１﹒５５％，報１６﹒４８元。

藥股及醫療股有追捧，中生製藥（０１１７７）治療愛滋病仿製藥獲國家藥監局頒發藥品註

冊批件，走高０﹒５８％，報１３﹒７６元；藥明康德（０２３５９）揚２﹒１６％，報

８７﹒６元；康寧傑瑞製藥（０９９６６）與上海巴斯德研究所合作研發新型肺炎抗體，倒跌１

﹒３８％，報１８﹒６４元；威高股份（０１０６６）升４﹒１６％，報１６﹒５２元；君實生

物（０１８７７）走高３﹒１８％，報５０﹒２５元。



＊葉尚志：市況不穩定性出現，可部署金礦股＊



港股本日最多曾升逾２００點，惟一度倒跌失二萬五後回穩。第一上海證券首席策略師葉尚

志向對《經濟通通訊社》表示，港股反彈至二萬五水平已超出預期，但投資者需警惕。他指當港

股來到階段性高位，隨時可以因某些不利消息觸發港股回吐。外圍方面，美股近期雖然持續上升

，標普指數的市盈率處於歷史高位水平，但ＶＩＸ恐慌指數近日卻掉頭上升，或反映市場將有暗

湧。再者，他指疫情第二波隨時重臨，加上實體經濟尚未恢復，短期市場或出現「回馬槍」回吐

。他料港股短期２４５００點有支持，２５０００點水平有阻力。

此外，獲政府注資的國泰今日復牌，高開近一成九後收窄至現時升約２％。葉尚志指，航空

業營運年內盈利必然受壓，加上其重資產性質，極需穩定現金流，但疫情依然存在，料航空業復

甦不樂觀，建議有貨先沽為妙。此外，他認為目前市況不穩定性出現，避險情況或重燃，建議可

部署金礦股。他建議現價買入ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０），目標價１５００元，跌穿１１

８０元止蝕；山東黃金（０１７８７）可現價買入，目標價２８元，跌穿１８元止蝕。

（ｋｓ、ｙｋ）

