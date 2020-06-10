【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２１﹒１億人幣，買中芯建行沽融創平保

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股個別發展，納指再創新高，港股連升七日後，今早高

開１２１點，開市後反覆造好，曾升２４６點，高見２５３０３，續創３月１１日以來近三個月

新高，不過，內地５月ＣＰＩ年增２﹒４％遜預期，且創去年３月來新低。港股再次未能企穩１

００天線（約２５１０６點），曾倒跌８８點，見２４９６８點全日低，中午升２５點。午後表

現窄幅，收市競價時段嘜低。恆指收報２５０４９，跌７點或０﹒０３％。

按額度計算，北水全日淨流入２１﹒１億元人民幣，增加２４﹒７％。北水淨買入最多的個

股依次是中芯國際（００９８１）、建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）；淨賣

出最多的依次是融創中國（０１９１８）、中國平安（０２３１８）、中國生物製藥

（０１１７７）。

主板成交１２７２﹒５５億元增加２﹒４％。其中港股通成交１７３﹒４億元，佔總成交

１３﹒６％。



＊中芯再成北水喜愛對象，淨流入４﹒４億＊



中芯國際高位回吐，跌３﹒０９％報１８﹒８４元，北水淨買入４﹒７億元。

建設銀行升０﹒７９％報６﹒３９元，北水淨買入３﹒２億元。

受惠遊戲收入表現理想帶動，騰訊今日造好，盤中曾創２０１８年３月以來新高，收市升２

﹒８６％報４４６﹒２元，北水淨買入２﹒３億元。

融創中國跌１﹒２２％報３６﹒３５元，北水淨賣出２﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中芯國際 （００９８１） ４﹒７１

建設銀行 （００９３９） ３﹒１９

騰訊控股 （００７００） ２﹒３１

威高股份 （０１０６６） １﹒８６

美團點評 （０３６９０） １﹒５４



淨沽出最多港股：

融創中國 （０１９１８） －２﹒３６

中國平安 （０２３１８） －２﹒３４

中國生物製藥 （０１１７７） －１﹒１２

中國太平 （００９６６） －０﹒５４

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（ｃａ）

