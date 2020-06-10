【修例風暴】千人港島遊行佔行車線，警施放胡椒噴霧驅散

反修例風波爆發一周年，網民號召昨晚（１０日）港島區大遊行，於傍晚６時有近１０００

人在遮打花園集合，之後更走到馬路。警方多次展示藍旗，並一度施放胡椒噴霧作驅散。

另外，民間人權陣線批評港府以抗疫為由，禁止所有群眾聚集，表明有意在６月發起遊行，

要求政務司司長張建宗以香港公眾利益批准集結，冀今個星期內有回覆。《香港經濟日報》

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