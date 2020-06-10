【京東招股】京東次日孖展５５５億元，超購逾３４倍

京東（０９６１８）昨（９日）次日招股，累計孖展額達５５５億元，相當於超額認購約
３４﹒４倍，單日孖展認購金額增加１３０億元。
綜合多家券商數據，輝立孖展佔１６０億元，大華繼顯１００億元，耀才９１億元，富途
５４﹒５億元，英皇４８億元，凱基４０億元，信誠２８億元。《香港經濟日報》
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道09/06/2020
【國泰有救】麥嘉嘉：供股折讓大復牌料先跌後穩 中長前景不明朗
|生財有道09/06/2020
《經濟不停學》國泰11供7好弔詭，咩係「質數供股法」？
|生財有道09/06/2020
【國泰有救】國泰擬實施新一輪高層減薪及第二輪員工自願性無薪假
|生財有道09/06/2020
【國泰有救】陳茂波：政府透過土地基金投資國泰 無意長線持有
|生財有道09/06/2020
【國泰有救】姚思榮支持政府做白武士 譚文豪質疑政府繞過立法會注資
|生財有道09/06/2020
【國泰有救】國泰公布390億資本重組 政府承擔273億入股6%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰